Măsură de siguranţă

Poliţiştii vor putea beneficia de asigurări care să le acopere daunele şi cheltuielile pe care le au de suportat în cazul în care sunt anchetaţi sau eventual condamnaţi. Anunţul a fost făcut de comisarul de poliţie Marius Ciotău, preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor, organizaţia Suceava.

Marius Ciotău, care este şeful Secţiei Rurale de Poliţie Gălăneşti, a trecut şi el printr-un adevărat coşmar după ce a fost pus sub acuzare timp de doi ani de procurorii DNA, într-un dosar în care a fost acuzat de comiterea de ilegalităţi de mai mulţi hoţi pe care i-a anchetat. Marius Ciotău a fost până la urmă declarat nevinovat de aceiaşi procurori DNA, însă până la acest verdict a avut de suportat cheltuieli mari şi a pierdut sume importante din salariu, fiind pus la dispoziţie.

„Poliţistul este şi el om, poate greşi, la fel ca un medic, de multe ori fără intenţie. Din păcate, un poliţist pus sub acuzare de un procuror este pus la zid din multe puncte de vedere, are salariul diminuat, trebuie să-şi angajeze un avocat şi are de suportat numeroase cheltuieli din propriul buzunar, De aceea, vrem ca poliţiştii să aibă un fel de asigurare pentru malpraxis”, a explicat ofiţerul.

El a arătat că organizaţia pe care o conduce le-a asigurat deja membrilor poliţişti asigurare de viaţă, asigurare medicală, iar următorul obiectiv este această asigurare privind cazurile de culpă ale poliţiştilor.

El a precizat că cei din conducerea centrală a Corpului Naţional al Poliţiştilor negociază deja cu mai multe firme de asigurări, pentru un pachet cât mai avantajos pentru poliţişti.

Corpul Naţional al Poliţiştilor este constituit şi îşi exercită atribuţiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia în domeniu, precum şi al apărării drepturilor legitime ale acestora. Corpul este persoană juridică de drept public, este format din organe centrale, departamente şi organizaţii teritoriale, fiind autonom faţă de structurile din care provin membrii săi.