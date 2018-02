Furturi unul după altul

Autoturismele taxi din municipiul Suceava, în special cele ale căror şoferi sunt din cartierul Burdujeni, sunt sparte unul după altul în ultimele zile, hoţii acţionând inclusiv pe timp de zi. Gruparea de hoţi sparge doar autoturisme Dacia Logan, modele mai vechi, iar modul de operare este acelaşi: portiera din stânga faţă este forţată cu o bară metalică, iar hoţii caută bani între scaune şi în torpedo. Mai mulţi păgubiţi cu care am stat de vorbă ieri ne-au relatat că hoţii nu au fost interesaţi nici de aparatele de taxat, nici de staţiile de emisie recepţie, ba chiar într-un caz nu au furat nici telefonul lăsat în maşină de taximetrist. Hoţii caută doar bani, ceea ce reprezintă un indiciu că nu sunt amatori şi ştiu că dacă fură bunuri sau telefoane pot fi mai uşor de prins de către poliţişti.

Spargerile de Dacii Logan au început în ianuarie

La finele lunii ianuarie, Monitorul de Suceava a relatat că mai multe autoturisme Dacia Logan parcate în cartierul Obcini din Suceava au fost sparte. Modul de operare a fost identic: portiere forţate şi torpedo cotrobăit, în căutare de bani. Atunci, vizate au fost maşini de serviciu, cu inscripţii ale unor firme. La vremea respectivă s-au depus şi câteva reclamaţii la Poliţia municipiului Suceava, însă hoţii nu au fost prinşi.

De săptămâna trecută, au început să apară noi spargeri de maşini, tot Dacii Logan, de această dată în mare majoritate taxiuri.

Ce au găsit hoţii: de la 2 dolari până la 300 de lei

„Duminică, am început să aud de colegi care şi-au găsit maşinile sparte, toate cu acelaşi mod de operare. Hoţii au acţionat noaptea, dar şi ziua, unui coleg i-au spart maşina în jurul prânzului. Astăzi dimineaţă (n.r. ieri) m-a sunat un coleg că şi-a găsit maşina spartă, iar când am coborât din bloc, pe la 7.30, am avut surpriza să constat că şi a mea a fost forţată”, ne-a relatat unul dintre taximetrişti.

Spargerile au fost comise pe străzi din cartierul Burdujeni unde locuiesc taximetriştii.

Din informaţiile noastre, cea mai mare sumă găsită de hoţi într-un taxi a fost de 300 de lei. La alţi păgubiţi, hoţii au găsit sume mai mici, sub 100 de lei.

La unul dintre taximetrişti, hoţul sau hoţii au găsit în torpedo doar 2 bancnote de câte 1 dolar, din serii vechi. Proprietarul a găsit bancnotele lăsate de hoţ pe scaunul din dreapta faţă, lângă torpedoul răvăşit.

În toate cazurile, fără excepţie, hoţii nu au fost interesaţi de bunurile din taxiuri.

Cei mai mulţi taximetrişti au depus reclamaţii, înregistrate în ultimele zile la Secţia de Poliţie Burdujeni sau la Poliţia municipiului Suceava. În baza acestora, au fost deschise dosare penale pentru infracţiunile de furt şi distrugere.

Judiciarişti de la Biroul de Investigaţii Criminale Suceava şi criminalişti ai poliţiei au ridicat urme de pe maşinile sparte, încercând să adune date despre autori.

Taximetriştii cred că este vorba de mai mulţi autori, cel puţin doi, din care unul stă de „şase” atunci când celălalt acţionează. De asemenea, dă de gândit şi faptul că autorii au informaţii destul de exacte despre domiciliile taximetriştilor şi acţionează când aceştia se duc acasă pentru a se odihni.

Din informaţiile noastre, printre maşinile sparte în ultimele zile se găsesc şi câteva care nu sunt taxiuri. Toate sunt însă autoturisme Dacia Logan, cu inscripţii vizibile ale unor firme. Hoţii aleg maşini de serviciu sau taxiuri mizând pe faptul că au şanse mai mari de a găsi în acestea sume importante de bani.