Bucovina Grand Salon

La Câmpulung Moldovenesc – Bucovina Grand Salon va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 17:00, Gala umanitară ”Nu doare să fii bun”, eveniment organizat de Asociaţia ,,Licuricii Fericiţi” (ALF)Câmpulung Moldovenesc. Invitaţi speciali ai galei sunt tineri artişti de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava. După cum ne-a spus Nicoleta Bogoş, preşedinte ALF, „anul acesta ne dorim ca primăvara să poposească curând, cel puţin în suflete şi să vă mulţumim, într-un mod simplu şi sensibil, sperăm, tuturor celor care ne-aţi fost alături în primul an în care ne-am străduit să licărim frumos şi cu folos, să facem, împreună, lumea mai bună, atât cât am putut, cu ceea ce am avut, acolo unde ne-am aflat". Încrederea pe care o au câmpulungenii şi nu numai în proiectele („Reabilitarea şi dotarea Secţiei de Pediatrie din Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc", „Dăruieşte sâmbete, împlineşte visuri", „Centrul de zi pentru toţi copiii din familii defavorizate", „Nu doare să fii bun. Și pentru ei există Moş Crăciun!” etc.) şi visurile Asociaţiei ,,Licuricii Fericiţi” şi sprijinul constant îi onorează pe organizatorii galei umanitare, „ne dau puterea şi curajul de a visa mai mult, iar aceste visuri dorim să vi le împărtăşim într-un cadru în care primează binele, frumosul, sensibilitatea, bunătatea şi respectul". Cei care vor să ajute „Licuricii" în derularea proiectelor sociale: Asociaţia „Licuricii Fericiţi", Câmpulung Moldovenesc, Suceava, CIF 37028370, Cont în lei: RO46BTRLRONCRT0379547801

Cont în euro: RO93BTRLEURCRT0379547801.

Recunoştinţă faţă de cei care le-au fost aproape

Echipa „Licuricii" mulţumeşte tuturor celor care auînţeles că ,,binele nu doare" şi fac eforturi pentru ca, în comunitatea din Câmpulung Moldovenesc, lucrurile să fie altfel. În cadrul Galei umanitare ”Nu doare să fii bun”, organizatorii doresc să îşi arate recunoştinţa faţă de toţi cei care au fost aproape de ei în primul an de activitate şi fără sprijinul cărora nu ar fi reuşit să finalizeze toate proiectele derulate şi nici să aibă încrederea suficientă că pot face mai mult. De asemenea, în cadrul aceluiaşi eveniment, va fi prezentat un nou proiect:”Centrul de zi Licuricii”. Asociaţia ,,Licuricii Fericiţi” este formată dintr-un grup mic de voluntari, dar cu visuri mari şi care îşi doresc să lase urme frumoase în această comunitate. „Împlinim un an de când ne străduim să licărim frumos şi cu folos, un an în care ne-am înconjurat de donatori de zâmbete şi visuri împlinite, între care un loc de cinste îl ocupaţi dumneavoastră. Cunoaşteţi activitatea noastră şi ştiţi că toate iniţiativele umanitare, campaniile derulate şi proiectele finalizate sau aflate în derulare au ca scop sprijinirea bătrânilor, a copiilor din categoriile sociale defavorizate şi a familiilor acestora pentru integrare socială şi profesională, prevenirea abandonului şcolar şi a delicvenţelor survenite ca urmare a unui trai cu lipsuri majore", a spus Nicoleta Bogoş. Voluntarii de la ”Licuricii Fericiţi” îşi doresc comunităţi implicate în problemele care ne privesc pe noi toţi, comunităţi unite şi sensibile la nevoile celorlalţi, comunităţi în care să primeze determinarea, încrederea, colaborarea, iniţiativa şi îndrăzneala de a face lucruri frumoase, de a reuşi acolo unde alţii renunţă, de a convinge că lucrurile se pot schimba în mai bine pentru toţi, atâta timp cât există această dorinţă şi de a înţelege că problemele comunităţii sunt ale tuturor şi e datoria fiecăruia să se implice.