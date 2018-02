Expoziţie

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava va organiza, în perioada 22 – 25 martie 2018, cel mai mare şi important eveniment agricol din zona Moldovei, Târgul Internaţional de Agricultură şi Industrie Alimentară „Agro Expo Bucovina”. Târgul se va desfăşura în parcarea Selgros Suceava şi este organizat de CCI Suceava în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Judeţean Suceava, Prefectura Suceava, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava şi Centrul Cultural Bucovina.

Preşedintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, şi-a exprimat speranţa că şi ediţia din acest an va fi la fel ca cele din anii trecuţi, cea mai complexă manifestare de acest gen din zona de Nord-Est a României. Lucian Gheorghiu a arătat că „Agro Expo Bucovina” are ca scop promovarea agriculturii din România, a potenţialului zootehnic autohton, a produselor tradiţionale şi a echipamentelor şi utilajelor agricole. El a precizat că noutatea de la ediţia din acest an va consta în diversificarea spaţiului expoziţional prin utilizarea unor spaţii acoperite, iar cele exterioare vor fi utilizate atât pe spaţiu betonat, cât şi pe spaţii verzi.

„Deoarece ne dorim să venim în sprijinul fermelor româneşti mici şi mijlocii, al gospodăriilor ţărăneşti, al tuturor fermierilor, agricultorilor şi procesatorilor de produse agroalimentare, din programul Agro Expo Bucovina 2018 nu putea lipsi organizarea celei de a zecea ediţii a Forumului Economic <Agricultura Încotro?>. Specialişti ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Prefecturii şi ai Consiliului Judeţean Suceava, ai Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Suceava, ai Centrului de Economie Montană, precum şi alţi reprezentanţi ai principalelor instituţii centrale şi judeţene vor participa la Forumul Economic <Agricultura Încotro?> ce se va derula în data de 23 martie 2018 începând cu ora 9:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava”, a spus Lucian Gheorghiu.

La târg vor participa peste 60 de expozanţi din ţară şi străinătate

Lansarea oficială a "Agro Expo Bucovina" 2018 va avea loc joi, 22 martie, în parcarea Selgros Suceava, iar vizitatorii vor avea ocazia, timp de patru zile, să se informeze şi să obţină sfaturi avizate de la cei peste 60 de expozanţi din ţară şi din străinătate specializaţi în maşini, utilaje şi tehnologii pentru industria alimentară, produse alimentare, legume şi fructe, conserve, echipamente de protecţie pentru industria alimentară, igienizare, detergenţi, dezinfectanţi pentru industria alimentară, instalaţii frigorifice, utilaje forestiere, maşini, utilaje şi unelte agricole, anvelope şi piese de schimb pentru tractoare şi utilaje agricole, seminţe şi material săditor, îngrăşăminte şi pesticide, tehnologii şi echipamente pentru irigaţii, animale de rasă şi păsări, tehnologii de creşterea animalelor, incubatoare, maşini şi echipamente pentru abatorizare, furaje, nutreţuri, concentrate, aditivi, premixuri, metode de hrănire, sisteme de distribuţie a hranei, instrumente, tratamente şi medicamente de uz veterinar, echipamente de încălzire şi aer condiţionat, silozuri, uscătoare şi mijloace de transport al cerealelor, flori şi plante de apartament, pentru grădini, parcuri şi sere, echipamente şi unelte pentru grădinărit şi multe altele.

Târgul Internaţional de Agricultură şi Industrie Agroalimentară „Agro Expo Bucovina 2018” va fi deschis între orele 10:00 şi 18:00.