Ziua Femeii

Casa Municipală de Cultură din Rădăuţi a pregătit o surpriză doamnelor şi domnişoarelor, la finele acestei săptămâni. Mai precis, duminică, 4 martie, de la ora 18.00, orchestra Casei de Cultură, orchestră condusă de profesorul Adrian Șerban, va oferi un buchet de mărţişoare muzicale, cu ocazia Zilei Femeii. În program se regăsesc melodii cunoscute din repertoriul internaţional, cum ar fi „Que sera, sera”, „What a wonderful world”, „I have a dream”, „The Godfather”, „Cielito Lindo”, „Strangers in the night”, „New York, New York”, „Cerezo Rosa”, „Quando, quando”, dar şi piese vechi din repertoriul românesc, „Astăzi e ziua ta”, „Pe lângă plopii fără soţ”, „Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară”, „Of, inimioară”, „Iubesc femeia”, „Mai vino seara pe la noi, Ionele…”, precum şi alte şlagăre. Profesorul Adrian Șerban a precizat: „Dacă vremea nu este tocmai de martie, acum, la debutul primăverii calendaristice, ne-am gândit să oferim un cadou mamelor, soţiilor, fiicelor, prietenelor şi celor dragi. Duminică seară vom aborda un repertoriu larg, de la cafe concert la cântece de petrecere sau rock&roll, repertoriu care cu siguranţă va satisface toate gusturile”. Intrarea este liberă.