Umanitar

Echipaje SMURD – Poliţie – Jandarmi - Poliţie Locală patrulează, în această perioadă, noaptea pe străzi pentru a descoperi oamenii străzii şi a-i convinge să meargă în adăpost. În municipiul Suceava, oamenii străzii sunt conduşi la adăpostul de noapte ”Lumina lină”, care funcţionează pe lângă Biserica Sfânta Vineri. Deşi codul portocaliu de ger a fost instituit din noaptea de duminică spre luni şi este valabil până pe 1 martie, ora 10.00, poliţiştii şi jandarmii au căutat oamenii străzii încă de vineri seara.

„Sunt câteva zone în care ştim deja că îi găsim, an de an, dar mereu apar şi situaţii noi. Sunt unii care trăiesc sub ţevile de termoficare din zona OMV Bazar, unde cât de cât au căldură, dar am găsit alţii dormind sub cerul liber, în staţie la Policlinică, încovoiaţi de frig pe o bancă, alţii pe la garajele de pe Tătăraşi, într-o casă părăsită de la Gară, unde singura lor pază de frig erau cârpele din geamuri, dar şi un moş care dormea într-un buncăr de beton, acoperit doar cu o pătură, însoţit de un câine”, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale, Liviu Manoliu.

Duminică, un bărbat în vârstă de 54 de ani, cu domiciliul în Roşcani, a fost dus cu o ambulanţă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, în hipotermie. La prezentare, bărbatul manifesta tulburări de comportament şi halenă alcoolică. El le-a spus medicilor că a suferit un accident feroviar şi le-a arătat câteva contuzii la mâna stângă, pe care le-ar fă căpătat în urma accidentului. Medicii l-au internat în secţia Psihiatrie a spitalului.

Un alt bărbat, în vârstă de 65 de ani, din comuna Straja, care locuia singur şi obişnuia să consume alcool, a fost găsit mort, duminică dimineaţă, căzut în spatele casei. Cauza morţii a fost şocul hipotermic.

Oamenii în situaţii de risc, duşi la adăpost şi împotriva voinţei lor

Directorul Direcţiei de asistenţă socială din cadrul Primăriei Suceava, Narcisa Marchitan, a declarat, ieri, că vineri seara au fost duşi la adăpost 16 oameni ai străzii, dintre care 12 provin din municipiul Suceava. Trei dintre ei au fost conduşi la adăpost de poliţişti de la Serviciul Transporturi, de la postul de poliţie din Gara Suceava. Pe lângă oamenii fără adăpost din municipiul şi judeţul Suceava, printre cei care au fost duşi la ”Lumina lină” au mai fost un om al străzii originar din Bacău, unul din Neamţ şi unul din Gorj.

Sâmbătă, la ”Lumina lină” au fost duşi 21 de oameni ai străzii. Șase dintre ei au fost aduşi de echipaje ISU şi unul de poliţia locală.

Duminică noaptea, patrulele au dus la adăpost 17 oameni, dintre care unul a fost adus de un echipaj ISU şi doi de poliţia locală.

Pentru identificarea celor aflaţi în situaţii de risc, noapte de noapte trei patrule auto ale Poliţiei Locale trec prin toate cartierele, oferindu-le ceai cald celor pe care îi găsesc zgribuliţi de frig, pe care îi îndrumă către centrul de noapte „Lumină lină”.

„Unii refuză să plece de unde sunt. Dacă vedem că sunt într-o situaţie gravă, îi ducem chiar şi contrar voinţei lor. Unde considerăm că riscul e mai mic, îi lăsăm să stea, doar că revenim periodic, să verificăm starea lor. E un paradox - vara îi fugărim pentru că cerşesc, iar iarna îi căutăm să îi ducem la adăpost şi să le oferim ceai cald”, a precizat Liviu Manoliu.

Printre beneficiarii adăpostului de noapte se află o singură femeie, toţi ceilalţi sunt bărbaţi.

Adăpostul de noapte are o capacitate de 50 de locuri

Directorul Direcţiei de asistenţă socială din Primăria Suceava, Narcisa Marchitan, a subliniat că centrul este deschis atât noaptea, cât şi ziua, dar de regulă doar oamenii străzii din municipiul Suceava rămân aici peste zi, cei care îşi fac veacul prin gară sau prin alte locuri din oraş vin doar noaptea.

Adăpostul de noapte din municipiul Suceava are o capacitate de 50 de locuri şi funcţionează din anul 2010. Beneficiarii sunt persoanele fără adăpost, care dorm în parcuri sau pe stradă, se adăpostesc în scări de bloc, gări, clădiri în construcţie, în maşini abandonate, canale etc. sau care locuiesc temporar la rude sau prieteni. Sunt oameni aflaţi într-o situaţie de criză la nivel personal, psihic, relaţional, social, juridic, de sănătate, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea de a-şi permite unul.

Experienţa anilor trecuţi arată că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute oamenii fără adăpost din oraş vin la ”Lumina lină” noapte de noapte, iar când este foarte frig rămân şi peste zi. Mai mult de jumătate dintre ei sunt clienţii aşezământului de câţiva ani. Ei deja ştiu că aici trebuie să respecte o serie de reguli, printre care reducerea consumului de alcool sub limita care i-ar face agresivi şi necooperanţi, duşul obligatoriu la intrarea în adăpost, menţinerea ordinii în spaţiul care le este alocat şi interdicţia de a avea asupra lor sau în bagaje cuţite sau alte arme albe.

Menţionăm că în perioadele de „cod” municipalitatea suceveană contribuie la cheltuieli pentru toţi cei care sunt duşi de poliţişti sau de ambulanţă la adăpostul de noapte.

Prognoza meteo arată că şi în zilele următoare vom avea parte de ger persistent cu temperaturi între minus 8 şi minus 22 grade, dar şi cu rafale de vânt accentuate.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava face apel către cetăţeni pentru a anunţa de îndată orice situaţie de urgenţă, apelând în cel mai scurt timp numărul unic pentru apeluri de acest fel – 112.