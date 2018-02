Pentru al IV-lea an consecutiv

Elevi de gimnaziu şi liceu care doresc să-şi valideze competenţele în limba franceză şi să fie scutiţi de testele de limbă de la examenele naţionale sau să aibă un avantaj suplimentar la angajare au susţinut, la finele săptămânii trecute, examenul pentru obţinerea certificatului DELF, la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, unicul centru din judeţ care organizează testarea.

Potrivit prof. Laurica Ciurari, coordonatoarea centrului de examinare DELF de la Suceava, ”este al patrulea an consecutiv când Colegiul <Petru Rareş> a organizat DELF-ul şcolar (Diplôme Elémentaire de Langue Française Scolaire). Numărul candidaţilor a crescut de la an la an, aceştia provenind din toate zonele judeţului, dar şi din judeţul Botoşani”.

Aceasta a mai subliniat că examenul s-a desfăşurat pentru toate cele patru niveluri de cunoştinţă a limbii franceze (A1 - nivel de descoperire; A2 – nivel intermediar; B1 – nivel de trecere; B2 – nivel avansat), însă cei mai mulţi au optat pentru obţinerea certificatului B2 (liceeni cu vârste între 16 şi 18 ani).

Subiectele au fost transmise de Institutul Francez Iaşi, fiind realizate de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice Paris. Corectura se face în tandem de profesori acreditaţi, pe baza unui barem precis, fiecare corectează individual şi apoi confruntă rezultatele cu celălalt evaluator.

DELF-ul şcolar se materializează într-o diplomă eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa, care certifică cunoştinţele de limba franceză ale candidaţilor străini.

Această diplomă este recunoscută în întreg spaţiul european, în spaţiul francofon ea deschizând, atunci când vorbim despre nivelul B2, oportunitatea continuării studiilor academice în Franţa. Diploma este recunoscută şi cerută de universităţile franceze.

„Diploma este valabilă pe viaţă, este recunoscută la nivel internaţional şi reprezintă un atu pentru o viitoare carieră, dat fiind faptul că există o cerere importantă de cunoscători de limbă franceză în ţară, din partea companiilor franceze, dar şi în străinătate. Piaţa francofonă din România este foarte ofertantă, iar această diplomă este o recomandare foarte puternică. Limba franceză oferă posibilitatea de angajare într-un spaţiu mai larg, facilitând mobilitatea pe piaţa muncii”, a mai completat prof. Laurica Ciurari.

Aceasta a mai subliniat că la Centrul DELF din Suceava, la ediţiile anterioare ale testării, promovabilitatea a fost de peste 95%.