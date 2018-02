Colegiul de Artă

Peste 40 de elevi şi-au etalat talentul şi cunoştinţele în ceea ce priveşte arta interpretării instrumentale în cadrul celei de-a XIX-a ediţii a Concursului „Cel mai bun interpret”, de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava.

Ruxandra Cosmovici, elevă în clasa a VIII-a, instrument flaut, a câştigat trofeul competiţiei, adolescenta fiind pregătită de prof. Mihaela Săveanu. Premiul i-a fost înmânat de laureatul de anul trecut, Oliviu Bobu, actualmente elev în clasa a IX-a al colegiului.

Concursul a reunit 46 de elevi ai instituţiei, din clasele III-VIII, de la specializarea muzică, cel mai bine reprezentate fiind clasele a VI-a şi clasa a VII-a.

Gala laureaţilor s-a desfăşurat vineri, 23 februarie, merituoşii artişti fiind recompensaţi cu premii şi diplome din partea organizatorilor.

Manifestarea a fost moderată de Elena Istrate, directoarea adjunctă a instituţiei, care a apreciat prestaţia competitorilor, felicitând pentru rezultate elevii şi profesorii îndrumători deopotrivă.

Premiul Special „Cătălina Hapurne” (profesorul iniţiator al proiectului) a fost adjudecat de Ionuţ Bârjovanu din clasa a VI-a (violă, prof. coordonator Doina Chişcă), iar Premiul Asociaţiei de Părinţi şi Absolvenţi ai Colegiului i-a revenit lui Ștefan Constandache (chitară, prof. Daniel Dragomirescu).

Laurenţiu Roznovan, din clasa a VIII-a, instrument trompetă, a fost răsplătit cu Premiul Special al Juriului. Elevul este pregătit de prof. Cristi Ruscior.

Cât priveşte premiile I, acestea au fost obţinute de elevii: Alexandru Dragomirescu (pian, clasa a III-a), Betuel Zetu (clarinet, clasa a VI-a), Robert Nicum Oanea (clarinet, clasa aVII-a), Giulia Duciuc (pian, clasa a VIII-a), Sebastian Ionuţ Balan (trompetă, clasa a VI-a), Iustina Ștempel (trompetă, clasa a VII-a), Andra Olteanu (pian, clasa a IV-a), Iustin Cosovanu (percuţie, clasa a VI-a), Melina Meşinschi (vioară, clasa a III-a), Olivia Marţincu (pian, clasa a VI-a) şi Emanuela Maria Gărgan (vioară, clasa a VII-a).

Premiul II-lea a fost revendicat de: Sebastian Ungureanu (violă, clasa a V-a), Cătălin Marcian (trompetă, clasa a VI-a), Riccardo Nathanael Tanase (pian, clasa a V-a), Liviu Rotaru (chitară, clasa a VII-a), Ana Creangă (chitară, clasa a VIII-a), Maria Cristina Hriţcu (pian, clasa a VII-a), Iuliana Chirica (flaut, clasa a VI-a), Ioana Stempel (vioară, clasa a VII-a), Beniamin Candrianu (trompetă, clasa a VIII-a), Irina Tucaliuc (flaut, clasa a VI-a), Emilia Petronela Flocea (flaut, clasa a VI-a), Daria Harasemiuc (vioară, clasa a IV-a), Ellen Luciana Neagu (flaut, clasa a VII-a), Alexandru Vlădieanu (clarinet, clasa a V-a), Eduard Andronache (trompetă, clasa a V-a), Valentin Macoveiciuc (contrabas, clasa a VI-a), Vanessa Avasiloaie (flaut, clasa a VI-a), Alessandra Iftime (pian, clasa a III-a) şi Ana-Maria Cucoş (nai, clasa a VIII-a).

Premiul al III-lea a mers la elevii: Mario Iulian Pentilescu (clarinet clasa a VI-a), Andrei Lehaci (clarinet, clasa a VII-a), Ștefan Cureleţ (clarinet, clasa a VI-a), Denisa Nicoleta Cristinaru (pian, clasa a VI-a), Bianca Teodora Drăgoi (flaut, clasa a VI-a), Petru Sorin Rusu (trompetă, clasa a VII-a), Alexandru Bordeianu (trompetă, clasa a VII-a), Luca Cîrstean (pian, clasa a V-a), Emanuel Popovici (trompetă, clasa a VII-a), Teodor Caterenciuc (pian, clasa a III-a), Andrei Vameşu (trompetă, clasa a VI-a), David Chipăruţi (trompetă, clasa a VI-a).

Gala de vineri s-a încheiat cu un scurt recital al câştigătoarei. Tot în cadrul festivităţii de vineri, Oliviu Bobu, câştigătorul en-titre, a interpretat la piat Scherzo Nr. 2 de Frederic Chopin .

Susţinătorii acestei ediţii a concursului sunt - Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, Asociaţia de Părinţi şi Absolvenţi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Sedcom Libris S.A. Suceava, Tipografia „Celestin” Suceava, Tipografia Muşatinii.