Solicitare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat angajaţilor din instituţia pe care o conduce să efectueze controale mai stricte în trafic pentru depistarea pirateriei din transportul intrajudeţean. Gheorghe Flutur a amintit că în luna decembrie 2017, deliberativul judeţean a aprobat o hotărâre de modificare a contractului cadru cu operatorii de transport, la unul dintre articole fiind prevăzute şi proceduri de ridicare a licenţei. „Mă adresez colegilor de la departamentul tehnic. V-am dat chitanţiere, legitimaţie, mi-aţi cerut maşină, iar eu vă cer acţiuni şi ieşiri publice cu cei care trebuie să plătească. Le cerem ridicare de licenţă, dacă nu vă ridic eu vouă dacă avem situaţii din astea”, a spus Flutur, după ce consilierul PSD Dan Ioan Cuşnir a sesizat faptul că unii transportatori care operează pe trasee judeţene circulă mai mult prin municipiul Suceava, pe traseele TPL. El a făcut această sesizare la un punct de pe ordinea de zi a ședinței de ieri a CJ Suceava în care urma să fie aprobată atribuirea licenței de traseu pentru curse regulate unui operator de transport rutier.

Gheorghe Flutur a spus că nu mai acceptă să fie „haiducie” în transportul judeţean, şi nici faptul că nu s-a dat nici o amendă doar „ca să fim băieţii buni”. ”Sigur că s-au supărat unii sau alţii. Dar nu este normal. Am avut o discuţie pe tema asta şi cu doamna prefect, pentru că cei de la TPL tot se plâng şi vin şi discută cu noi. Le-am solicitat să fie solidari cu noi, să facem acţiuni comune să depistăm pirateria. Ce Dumnezeu! E la Cârlibaba de descoperit treaba asta sau în centrul Sucevei? Cât să mai aşteptăm? O să vă întreb eu de sănătate, câte sancţiuni aţi dat şi câte propuneri de ridicare de licenţă. Din păcate disciplina vine şi cu astfel de măsuri pe care va trebui să le luăm”, a spus Flutur.

Cuşnir atrage atenţia că operatorii intrajudeţeni folosesc traseele din Suceava ale TPL

Discuţiile pe această temă au pornit după ce Dan Ioan Cuşnir a precizat că plenul deliberativului judeţean a aprobat, în septembrie 2017, înfiinţarea unui traseu pe ruta Aeroportul "Ștefan cel Mare" – Autogara din centrul Sucevei, iar operatorul circulă şi prin cartierul George Enescu sau în zona Mărăşeşti. „Aşa este, operează de la aeroport la autogară, dar prin George Enescu, Mărăşeşti, deci trece prin tot oraşul. Și în continuare văd că supunem aprobării trasee care nu sunt clar specificate. Din punctul meu de vedere aşa cum cursa de la Aeroport la Suceava piratează de fapt transportul public local al Sucevei, la fel se va întâmpla şi cu această cursă”, a arătat Cuşnir, care a adăugat că este imorală înfiinţarea unor noi curse intrajudeţene, în timp ce operatorii îşi doresc, de fapt, traseele prin municipiul Suceava. Dan Ioan Cuşnir a mai spus că acest lucru se întâmplă în timp ce TPL Suceava se îndreaptă spre faliment.

La rândul său, vicepreşedintele CJ Suceava Viorel Seredenciuc a explicat că înfiinţarea traseului de la Aeroport la Suceava s-a făcut în special la solicitarea populaţiei. „Și asta pentru că acolo s-au adunat la un moment dat vreo 40 de taximetrişti care aveau preţ fix până în Suceava şi nu porneau nici un aparat de taxat. Am anunţat pe toată lumea. Noaptea era vreo 60 de lei o cursă aeroport- Suceava. Exorbitant. Am introdus cu greutate acea cursă pentru că legea spune că atribuirea traseelor s-a făcut în 2013 prin hotărâre de Consiliu Judeţean şi nu poate fi modificată. Am obţinut o derogare de la Ministerul Transporturilor, în ideea că aeroportul nu era funcţional în 2013”, a spus Viorel Seredeciuc. El a mai precizat că CJ Suceava colaborează cu TPL şi cu poliţia pentru a identifica operatorii care nu respectă traseele pe care le au pentru a-i descoperi pe cei care efectuează curse ilegale.