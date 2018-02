Exod de vechituri

Cele 12 luni ale anului calendaristic 2017 au adus un număr foarte mare de solicitări în privința înmatriculărilor de autovehicule, odată cu intrarea în vigoare a Legii 1/2017 la data de 1 februarie 2017, privind eliminarea unor taxe şi tarife, între care şi timbrul de mediu. Dacă în timpul anului 2016 media numărului de înmatriculări înregistrate într-o lună a fost de circa 2.000 de vehicule, la sfârşitul anului 2017 această medie lunară a ajuns la peste 3.300 de operațiuni de înmatriculare.

Această cifră arată o creştere spectaculoasă a numărului de operațiuni înregistrate lunar, lucru care a aglomerat mult munca angajaților din Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. Din cauza numărului mare de cereri în ceea ce privesc programările la Registrul Auto Român, acestea nu mai sunt limitate la o perioadă anume de timp, programările putându-se face acum liber, la orice dată ulterioară.

Un număr mare de vehicule înmatriculate, cele mai multe mai vechi de cinci ani

De-a lungul celor 12 luni ale anului 2017, angajații Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor Suceava au operat înmatricularea a 39.946 vehicule, înregistrându-se o creştere de circa 64,17 procente față de numărul de certificate de înmatriculare procesate în anul precedent, care s-a oprit la 25.635 de unități. Dintre acestea, 28.451 au fost autorizații provizorii de înmatriculare, fiind în acelaşi timp operat un număr de 2.502 de radieri din circulație. Din acest număr total de înmatriculări operate, 19.074 au fost autoturisme second hand introduse în țară pentru o primă înmatriculare în România, numărul acestora crescând spectaculos față de numărul autoturismelor vechi înmatriculate în anul 2016, care a fost de 10.164 unități. Unul dintre efectele îngrijorătoare ale acestor înmatriculări în circulație este îmbătrânirea parcului auto al județului, de-a lungul întregului an trecut fiind înmatriculate în întreg județul doar 397 de autoturisme noi. Dacă ar fi să facem un calcul simplu şi din numărul total de înmatriculări de 39.946, să scădem numărul de 11.451 autoturisme transcrise de-a lungul aceluiaşi an, chiar dacă această cifră nu este chiar relevantă, ar rămâne un număr de 28.495 de înmatriculări auto. Numărul de 397 maşini noi înmatriculate reprezintă, raportat la numărul de înmatriculări de 28.494, 1,39%, ceea ce arată că întinerirea parcului auto a devenit o problemă care nu interesează autoritățile centrale, care prin legislația propusă promovează exodul de vechituri pe piața auto românească. În acelaşi timp, mai trebuie accentuat faptul că din numărul total de 19.074 maşini second hand înmatriculate în județ anul trecut, doar 1.544 sunt autoturisme sub 5 ani vechime, ceea ce întăreşte convingerea că vechimea parcului auto creşte pe zi ce trece, ajungând la o medie care se apropie de 15 ani. La data de 31 decembrie 2017, parcul auto înregistrat în județul Suceava avea 217.531 de vehicule, din care 165.342 autoturisme, fiind depăşite cu mult previziunile creşterii acestuia în anul încheiat. În întreaga țară au fost înmatriculate în anul 2017 un număr de 500.000 de vehicule, din care 360.000 au fost aduse la mâna a doua din străinătate.

Numărul de permise de conducere emise în 2017 a avut o creştere cu 75% față de anul precedent

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul permiselor de conducere, în perioada anului încheiat au fost emise un număr de 37.002 permise de conducere în întreg județul, înregistrându-se astfel o creştere de 75 % față de numărul celor emise cu un an înainte. Examinările la proba teoretică (sala) au fost efectuate în anul 2017 pentru un număr de 28.621 de candidați, iar în ceea ce priveşte examinarea la proba practică, la ea au participat în întreg anul 17.500 de candidați.

Pentru cei interesați, programările pentru înmatriculare se fac în continuare la adresa www.prefecturasuceava.ro, data de procesare a actelor fiind programată la 30 de zile de la programarea online. Zvonurile schimbării legislației în domeniul înmatriculărilor auto rămân deocamdată nefondate, mulți proprietari de vechituri grăbindu-se şi astăzi pentru înmatricularea unor maşini uzate, cu motoare poluante şi depăşite de fabricație Euro 2 sau Euro 3 şi cu vârste între 10 şi 20 de ani, care au îmbătrânit media de vârstă a parcului auto din România şi au crescut gradul de poluare.