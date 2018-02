Grăniceşti

Drama unei familii cu şapte copii din comuna Grăniceşti care a rămas pe drumuri după ce casa în care locuia a fost distrusă de un incendiu, în urmă cu o săptămână, a impresionat mulţi oameni în aceste zile. Între ei, un preot cu suflet mare care nu a stat mult pe gânduri şi a luat iniţiativa de a ajuta concret în construcţia unei noi case pentru familia năpăstuită. Exemplul său a fost îmbrăţişat de autorităţile locale din comună şi de alţi oameni, dornici să-i ajute pe cei din familia Teodoru.

O întreagă familie cu şapte copii a rămas fără locuinţă

Nenorocirea s-a petrecut în seara de 12 februarie, în comuna Grăniceşti, în timp ce soţii Margareta şi Archip Teodoru erau acasă, cu toţi cei 7 copii ai lor. În timp ce se aflau în bucătăria anexă casei de locuit, la un moment dat au simţit miros de fum dintr-o cameră a casei, folosită de familie ca dormitor. Mama copiilor, în vârstă de 35 de ani şi însărcinată cu gemeni, a fost cea care a sunat la 112 cu puţin înainte de ora 18.00 şi a anunţat izbucnirea incendiului în interiorul casei. Flăcările s-au extins cu repeziciune în interiorul camerei, astfel încât la sosirea pompierilor acoperişul casei şi al anexei ardeau generalizat, existând pericolul de extindere la celelalte construcţii din preajmă. Părinţii au reuşit să iasă din interior împreună cu cei şapte copii, fără a putea salva însă mare lucru dintre flăcările înteţite. În timpul intervenţiei de stingere a incendiului care ardea violent, paramedicii SMURD au acordat primul ajutor femeii însărcinate, care a suferit un atac de panică şi a fost transportată la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare. Incendiul despre care s-a constatat că a izbucnit din cauza unor scântei căzute din soba dormitorului a distrus întreaga locuinţă a familiei, cu tot cu mobilier şi îmbrăcăminte, valoarea totală a pagubelor depăşind 35.000 de lei.

Vestea despre drama familiei Teodoru s-a răspândit rapid, ajutorul neîntârziind să apară

Primii care au luat contact cu nenorocirea petrecută în curtea familiei au fost cei din conducerea Primăriei Grăniceşti, care au încercat să le întindă o mână de ajutor prin implicarea în curăţenia de la locul incendiului şi organizarea unei colecte de haine pentru familie şi a uneia de furaje pentru animale. Salvarea a venit însă din partea preotului Ceahlău Gheorghe Gicu, de la biserica parohiei satului Lunca, din comuna Vârfu Câmpului, un om cu mult suflet şi iniţiativă, pe care drama celor din familie l-a mobilizat. Vestea nenorocirii, adusă preotului de finul acestuia, Costel Emanuel Creţu din Suceava, i-a făcut pe cei doi să le facă celor aflaţi în necaz o vizită, chiar a doua zi după incendiu. Ei au fost impresionaţi până la lacrimi de ceea ce au găsit la Grăniceşti, iar preotul s-a gândit atunci că trebuie să facă ceva pentru a-i ajuta şi ne-a povestit: ”Ajuns la locuinţa familiei, am găsit şapte copii bine crescuţi şi jucăuşi, în mijlocul lor fiind mama, însărcinată cu gemeni. Am trăit emoţii puternice când am văzut mămica care are în pântece doi copii gemeni şi care cu toate lipsurile, mi-a zis că cel mai mare obiectiv al familiei este naşterea copiilor! Am plâns! Mai mult decât orice, copiii sunt prima prioritate şi cu adevărat dragostea de mamă aici funcţionează la maxim, fiind un exemplu pentru toţi.” În aceeaşi zi a luat legătura cu arhitectul Constantin Haralamb, care a întocmit în mod gratuit proiectul noii case a familiei Teodoru, iar primarul Gheorghe Nuţu al comunei Grăniceşti, plin de bunăvoinţă, s-a declarat şi el alături de cei care au luat iniţiativa. Un mesaj emoţionant lansat de preotul Ceahlău Gheorghe Gicu pe o reţea de socializare a dus la adunarea primelor donaţii, o maşină întreagă cu zahăr, făină, cartofi, ulei, carne, conserve, ciocolată, suc, pâine, rechizite şcolare, ghiozdane, îmbrăcăminte nouă şi jucării ajungând la familie.

O nouă casă va adăposti familia din Grăniceşti

În scurt timp a apărut noul proiect al locuinţei, o casă mare şi încăpătoare pentru întreaga familie. Cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi aprobarea Înaltpreasfinţitul Pimen, pentru ridicarea acoperişului noii case va fi donată întreaga cantitate de lemn fasonat necesară. În acelaşi timp, în urma donaţiilor în bani primite şi a discuţiilor purtate cu cei de la firma Dedeman, care au asigurat transport gratuit, părintele Ceahlău Gheorghe Gicu le-a adus în curte celor din familia Teodoru 55 de metri cubi de cărămidă, necesari ridicării noii case. Conducerea primăriei şi-a arătat disponibilitatea suportării manoperei de ridicare a noii construcţii, precum şi pentru procurarea fierului beton şi a cimentului necesar, oferind în acelaşi timp un ajutor financiar familiei şi un angajament de sprijin în procurarea unei centrale termice. Prin truda preotului Ceahlău s-a dat deja comanda geamurilor din termopan, urmând a fi achiziţionate uşile de interior şi exterior ale casei, iar mobilierul și alte dotări interioare necesare traiului familiei vor fi livrate de firma Auchan, prin binevoința directorului Lucian Vacariuc, șeful sucursalei Suceava. Chiar dacă o importantă parte a materialelor pentru noua zidire au fost procurate, mai este drum lung de parcurs şi alte materiale importante de procurat până la finalizarea casei acestei familii greu încercate, cum ar fi tabla de acoperiş, parchetul şi materialele pentru finisaje. Toţi cei care le pot oferi sprijin sau ajutor de orice fel celor din familia Teodoru, afectată de incendiu, îl pot contacta direct pe preot la adresa de Facebook Ceahlău Gheorghe Gicu, sau pe telefonul acestuia, la numărul 0744 644042. Lucrările de construcţie vor demara cât mai curând posibil, când vremea va permite.