„Dăruim împreună zâmbete”

După ce în Monitorul de Suceava a apărut reportajul „O familie cu cinci copii, cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani, din Călinești-Enache, are nevoie urgentă de ajutor", o mulțime de oameni le-a sărit în ajutor. În seara primei zile de Crăciun, Nicolae și Florentina Huțan au pierdut toată agoniseala, după ce un incendiu le-a cuprins două anexe gospodărești. În incendiu au ars „un adăpost de animale şi o şură, construcţie corp comun, pe o suprafaţă de aproximativ 60 de metri pătraţi, precum şi circa două tone de furaje", după cum au constatat reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava. Din păcate, în incendiu au pierit și cei doi cai ai familiei, cu care Nicolae Huțan își câștiga existența, singura sursă de venit a familiei.

”Ne-am propus să le cumpărăm o vacă, pentru a le asigura o sursă de mâncare zilnică”

Un grup de oameni inimoși, care a creat pe Facebook pagina „Dăruim împreună zâmbete” și care s-a implicat în mai multe cazuri umanitare, a fost impresionat de reportajul din Monitorul de Suceava care prezenta situația dramatică prin care trece familia Huțan. „Pentru început, ne-am propus să le cumpărăm o vacă, pentru a le asigura o sursă de mâncare zilnică. În plus, copiii familiei Huțan au primit o mulțime de hăinuțe și jucării frumoase. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la această acțiune caritabilă: Andreea Lucan, Ana Maria Crețu, Ovidiu Apetrei, Vlad Barbir, Cosmin Bistriceanu, Raluca Nastiuc, Maria Robciuc, Larisa Andreea, Andrada Pânzaru, plus clasele a X-a și a XII-a din cadrul Colegiului Național de Informatică <Spiru Haret>Suceava", este mesajul pe care au dorit să-l transmită oamenii care s-au dedicat total cauzei familiei Huțan. Tatăl copiilor le-a mulțumit tuturor pentru ajutor și a spus că văcuța este cel mai de preț dar, pentru că doar așa vor avea lapte zilnic pentru cei cinci copii.

Mulțumiri din partea familiei

Am aflat de la familia Huțan că nici anexele care au ars în incendiu și nici căsuța în care locuiesc de mai bine de zece ani nu sunt ale lor. ”Din milă, o doamnă, Otilia Rebenciuc, foarte credincioasă, ne-a lăsat să stăm în casa ei fără nici un ban. În ultima perioadă, însă, ne-a tot spus că ar vrea să vândă gospodăria și, în aceste condiții, nu știm unde vom ajunge, poate în stradă....", a completat Nicolae Huțan. La începutul acestui an, bărbatului i s-a întins o mână de ajutor. I s-a oferit un loc de muncă. Nicolae Huțan îngrijește un bătrân din localitate, câteva ore pe zi, iar în schimbul muncii va primi 600 de lei lunar. Acest loc de muncă a fost obținut cu ajutorul Mădălinei Mirela Antonesi, nașa de cununie a familiei Huțan, care s-a oferit să facă și meditații cu copiii, sâmbăta și duminica. Copiii familiei Huțan au următoarele vârste: Sara, 11 ani, elevă în clasa a V-a, Ștefan, 9 ani, clasa a III-a, Matei, 5 ani, la grădiniță, Abel, 3 ani, și Mădălin, 2 ani. Copiii sunt sănătoși, isteți, dar cu puțin ajutor la lecții s-ar descurca și mai bine. Au multe lipsuri, dar părinții îi cresc cu dragoste și nu simt sărăcia. Sara Loredana, fetița cea mare, este cea care notează într-un caiet numele fiecărei persoane carevine cu daruri la ei (alimente, haine, rechizite etc.) Vrea să le mulțumească tuturor, atât ea, cât și frații ei, părinții, pentru că i-au scos deocamdată din sărăcie, pot să trăiască decent și pot să viseze că într-o zi vor avea o căsuță a lor. Mădălina Mirela Antonesi este cea care îi sprijină în continuare pe copii, face meditații cu cei mai mari și nu se lasă până nu reușește să îi vadă într-o căsuță a lor. ”Oameni inimoși care vibrează de iubire au împărțit cu palmele sufletelor lor bunăvoința, iubirea, implicarea și dorința de bine. A venit ziua de după flăcările dureroase și oamenii mari au venit cu o văcuță, alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse pentru casă, instrumente de școală și bani. Mulțumim pe această cale unui număr impresionant de suflete adevărate, printre care grupul <Dăruim împreună zâmbete>, Carmin și Lili, Viorica și Neli, Violeta, Iliuță, Alin și Mariana, Mihai, Ion, Anamaria, Daniela, Nuța, Gabriel, Ana, Primăria Slatina, cațiva preoți din Suceava și Fălticeni, persoane din Măriței, Șerbăuți, Botoșenița, Marginea, Zamostea, Gropeni, Suceava. Un număr mare de suflete pe care le vom aminti de câte ori avem posibilitatea. Mulțumirile sunt enorme!”, a spus Mădălina Antonesi.

Visează la o căsuță a lor

Am aflat de la familia Huțan că până la această dată s-a strâns suma de 1.500 de euro. Pentru a avea o căsuță, o identitate, este nevoie ca această familie să aibă ceva al ei. Părinții lor nu au putut avea. Provin din familii numeroase și au plecat în lume. Este momentul să le dăm o șansă celor cinci copii minori. „Sara Loredana va împlini în curând 14 ani. Îi va trebui buletin. La fel şi lui Ștefan, Matei, Abel, Mădalin. Doar proprietatea, o căsuță va face ca ordinea lucrurilor de altfel firească la unii să devină firească și la ei. Pentru ca acest lucru să se întâmple, în luna martie va avea loc, în municipiul Suceava, un spectacol caritabil pentru ca visul acestor oameni de a avea o căsuță a lor să se împlinească”, a precizat Mădălina Antonesi. Familia Huțan are nevoie în continuare de ajutor. Cei care pot să ajute această familie pot să ia legătura cu tatăl copiilor, la numărul de telefon 0740 260 514.