La Gura Humorului va fi lansat proiectul „Academia de Antreprenoriat”

Finanțări

Asociația “Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii” Suceava va lansa, la finalul acestei săptămâni, la Gura Humorului, un nou proiect prin care întreprinzătorii pot accesa finanțări de până în 40.000 de euro pentru începerea unei noi afaceri. Proiectul, intitulat „Academia de Antreprenoriat”, va fi derulat de SC Unic Sports SRL în parteneriat cu Asociația Generală a Profesioniștilor în Vânzări, Consul SA și Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Suceava. Lansarea proiectului va avea loc vineri, 23 februarie a.c., de la ora 11:00, la Primăria din Gura Humorului. Potrivit președintelui acestui patronat, Liliana Agheorghicesei, proiectul „Academia de Antreprenoriat” are ca obiectiv dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 750 persoane care doresc să înființeze o activitate independentă. Tot prin acest proiect se are în vedere subvenționarea a 90 de planuri de afaceri în vederea creșterii ocupării persoanelor din regiunea Nord-Est prin susținerea înființării întreprinderilor cu profil nonagricol în zonele urbane ale regiunii. „Prin acest proiect se are în vedere creșterea ocupării în regiunea de Nord-Est, prin stimularea participării pe piața muncii a persoanelor cu potențial antreprenorial, dar și crearea unui program regional integrat de încurajare și sprijin tehnico-financiar pentru înființarea și dezvoltarea de noi întreprinderi în mediul urban”, a explicat Liliana Agheorghicesei.

Ea a adăugat că în cadrul proiectului se va acorda un sprijin financiar de maxim 178.340 de lei pentru 90 de afaceri. Cei care doresc să acceseze trebuie să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă și care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă. De asemenea, cei care depun proiectele trebuie să aibă studii gimnaziale finalizate în România, să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, în regiunea de Nord-Est, în mediul urban sau rural, dar și să facă parte din următoarele categorii: angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane care beneficiază de sprijin; șomeri și persoane inactive.

Liliana Agheorghicesei a mai spus că proiectul „Academia de Antreprenoriat” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 și va fi implementat în Regiunea Nord – Est a României, în județele Suceava, Iași, Botoșani, Bacău, Neamț și Vaslui.

Confirmarea participării la conferința de lansare a proiectului se poate face la numerele de telefon 0747.133.136, 0747.133.137, 0230.222.722, 0740.136.979, sau pe adresele de email: academia@unicsports.ro, imm_sv@yahoo.com, până în data de 19 februarie 2018, la ora 14:00.