15 – 18 februarie

Mii de turişti şi localnici au luat cu asalt cele trei pârtii din Vatra Dornei, în perioada 15 – 18 februarie, oameni care au participat la concertele de muzică uşoară şi populară şi la concursurile propuse de organizatori, în cadrul evenimentului Serbările Zăpezii, ediţia a XXXIV-a. Serbările Zăpezii, organizate de Primăria Vatra Dornei, au continuat de fapt manifestările cultural – sportive care au avut loc în cadrul „Dorna Winter Fest”, festival ce a debutat la începutul lunii decembrie 2017.

Pe Pârtia de Schi Veveriţa a avut loc joi şi vineri a treia ediţie a Cupei Dorna Medical (cu premii totale de 15.000 lei), eveniment ce a dat startul celei de-a XXXIV-a ediţii a Serbărilor Zăpezii. Trofeul competiţiei a fost obţinut de Gabriel Todaşcă, care la finalul celor două manşe a avut cel mai bun timp al traseului.

Membrii ”Vatra Dornei Tineret”, aplaudaţi şi premiaţi

Prezentatorul întregului eveniment a fost Doru Bighiu, de la Orion FM, radioul din Țara Dornelor. Sâmbătă seară, Doru Bighiu le-a reamintit dornenilor că din cei 25 de sportivi care reprezintă România la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud, şase au origini dornene sau sunt de la cluburi sportive din Vatra Dornei, ”ceea ce ne face să fim extrem de mândri". Doru Bighiu a mai spus că Vatra Dornei se mândreşte şi cu tinerii din Asociaţia ”Vatra Dornei Tineret”, din care fac parte elevi de la Liceul Teoretic ”Ion Luca” şi nu numai, tineri care de fiecare dată când societatea o cere răspund prezent şi participă la acţiuni umanitare sau la alte evenimente pe care Vatra Dornei le găzduieşte pe parcursul anului. Membrii Asociaţiei ”Vatra Dornei Tineret” (VDT) au fost chemaţi pe scenă şi aplaudaţi de tot publicul aflat la eveniment, „pentru că sunt tineri de toată isprava". Tinerii din acest club se implică nu doar în activităţi umanitare, sociale, dar şi în activităţi artistice şi sportive. Pe scenă a fost invitat, felicitat şi aplaudat şi Cristian Huţan, iniţiatorul ”Vatra Dornei Tineret”, care este şi membru al Serviciului de Salvamont din municipiul Vatra Dornei.Tinerii voluntari au cântat apoi Imnul VDT, după care pe scenă a urcat primarul Ilie Boncheş, care le-a oferit tinerilor o diplomă de excelenţă şi un premiu în bani. ”Vreme de vis, de basm la Vatra Dornei, vreme de petrecere, împreună cu tot publicul aflat la Serbările Zăpezii de la Vatra Dornei”, a spus primarul, după care i-a felicitat pe tinerii voluntari de la ”Vatra Dornei Tineret”. ”Vă doresc succes din suflet. Să rămâneţi la fel de inimoşi, de activi în tot ceea ce faceţi”, a fost îndemnul primarului Boncheş pentru tinerii din Asociaţia ”Vatra Dornei Tineret”.

Muzică, vin fiert, bună dispoziţie

Serbările Zăpezii, ediţia a XXXIV-a, au început cu chef şi voie bună vineri, 16 februarie, cu „Winter Party”, cu DJ Michael Star, în Parcul Municipal, în imediata apropiere a Izvorului Sentinela şi a Cazinoului, acolo unde sâmbătă, într-un număr foarte mare, publicul a aplaudat evoluţia mai multor artişti cunoscuţi, DeepCentral şi Alexandra Ungureanu&Crush. Doru Todoruţ, solistul trupei DeepCentral, a fost sărbătorit la Serbările Zăpezii. Surpriza, pusă la cale de prezentatorul evenimentului, Doru Bighiu, împreună cu Patiseriile „Aura”, a fost apreciată de solist, acesta postând o imagine pe contul de Instagram cu tortul sub formă de portativ şi microfon. Cunoscuta interpretă Alexandra Ungureanu, împreună cu Crush, a oferit publicului care a umplut până la refuz Parcul Municipal un spectacol pe cinste. Oamenii au cântat şi au aplaudat minute în şir prestaţia frumoasei cântăreţe, care a reuşit să încingă spiritele printre admiratori. Cei mai aproape de artistă, de scenă, au fost şi cei mai înfocaţi admiratori, adolescenţi, tineri care au cântat împreună cu artista piese precum ”I need you more”, „Hello", ”Aprinde dragostea” etc.

Și comercianţii, cei care i-au delectat pe turişti cu vin fiert cu scorţişoară, cuişoare, portocale şi mere, dar şi cârnăciori, pastrame, fasole cu cîrnaţi, scrijele au fost mulţumiţi că au avut cui să vândă bunătăţile. Turiştii au aşteptat la coadă, mai ales sâmbătă şi duminică, după lăsarea întunericului, pentru a cumpăra un ceai fierbinte sau un vin fiert. Organizatorii au pregătit pentru sâmbătă seară şi un concurs de tăiat lemne cu fierăstrăul sau joagărul, la care s-au înscris mai mulţi tineri, printre care şi o fată. Marian Cioată şi Alex Talpan au fost, la final, câştigătorii concursului de tăiat lemne cu joagărul. În competiţie s-au înscris opt echipe a câte doi concurenţi.

Explozie de lumină şi culoare

Înainte de concertele susţinute de invitaţii speciali, sâmbătă seară pe scenă a evoluat şi Cosmin Agache, finalist în prima ediţie a concursului „Românii au talent”, împreună cu un prieten pasionat de beatbox (percuţie vocală). Seara de sâmbătă s-a încheiat, după concertul Alexandra Ungureanu&Crush, cu un foc de artificii mult aşteptat de cei prezenţi în Parcul Municipal, oameni care nu-şi puteau desprinde ochii de pe cer, pentru a nu pierde nimic din feeria de luminiţe colorate. Explozie de lumină, culoare, muzică, zeci de minute, în cadrul Serbărilor Zăpezii la Vatra Dornei. Dacă mai luăm în calcul şi faptul că în zonă se mai afla încă Bradul de Crăciun, plin de luminiţe, artificiile au fost cele care au dus publicul cu gândul la o noapte de Revelion... de februarie.

Ziua de duminică a fost rezervată spectacolelor de muzică populară. Începând cu ora 14:00, pe scenă au urcat Pamfil Roată, Ionuţ Candrea, Mădălina Candrea, Daiana Ivaşcu, Ionela Niţucă, Teodora Negrea, Miruna şi David Ţăran, Constantin Bahrin, Ansamblurile „Dorna Dorului” şi „Plaiurile Dornelor”, din Vatra Dornei, Ansamblul „Dor Românesc”, invitatul special de anul acesta fiind interpreta Matilda Pascal Cojocăriţa. Și de această dată, Parcul Municipal a fost plin de oameni, mulţi dintre ei localnici, iubitori de folclor.

Bucurii la înălţime

Profitând de stratul de zăpadă numai bun pentru sporturile de iarnă, pârtiile au fost la mare căutare printre practicanţii de schi şi snowboard. Mulţi copii şi tineri, dar şi adulţi s-au dat cu schiurile, cu placa, cu săniuţa. Cu o amintire foarte frumoasă au rămas şi cei care au ales telescaunul, în primul rând pentru peisajul pe care ţi-l oferă traseul de circa 50 de minute dus-întors, printre brazi încărcaţi cu zăpadă, dar şi panorama de la înălţime. Sâmbătă, s-a stat mult la coadă pentru un loc la telescaun, dar bucuria că vei ajunge „la înălţime” şi vei avea parte de un peisaj care-ţi taie respiraţia a fost mai mare decât supărarea pricinuită de zecile de minute de aşteptare. Și ediţia din acest an a Serbărilor Zăpezii organizate la Vatra Dornei a fost o încântare pentru turişti, pentru iubitorii de sporturi de iarnă, dar şi pentru localnicii care au ieşit din case şi au participat la spectacolele oferite de Primăria Vatra Dornei.