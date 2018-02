Pedepse cumulate

Un bărbat din Suceava care a fost judecat și condamnat în dosarul celei mai mari reţele de dealeri de etnobotanice care a acţionat pe raza municipiului Suceava a primit o nouă condamnare, într-un alt dosar de trafic de droguri. Este vorba de Cristian Apăvăloaie, zis „Fărmatu”, în vârstă de 43 de ani, care are de executat un total de 8 ani de închisoare. Magistrații de la Tribunalul Suceava au stabilit că individul are de executat 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc, în modalitatea introducerii în ţară de droguri de risc, fără drept. Având în vedere că acesta este deja condamnat într-un prim dosar pe aceeași temă, Tribunalul Suceava a decis că inculpatul are de executat pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare (pedeapsa de 4 ani şi 6 luni la care se adaugă o treime din suma celorlalte trei pedepse, respectiv un spor de 3 ani şi 6 luni).

„Fărmatu”, a rezultat din ancheta procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, făcea parte din gruparea condusă de Ioan Popovici, zis „Ionel”, Apăvăloaie fiind principalul dealer al acestei structuri infracţionale

În perioada februarie-mai 2013, „Fărmatu” şi alţi dealeri au vândut la peste 300 de tineri pliculeţele interzise.

Apăvăloaie, a rezultat din anchetă, avea mania jocurilor de noroc şi pierdea sume importante la păcănele.

Banii băgaţi la aparate proveneau din câştigurile obţinute din vânzarea etnobotanicelor şi, deşi la început a reuşit să acopere găurile prin împrumuturi din alte părţi, la un moment dat acesta nu a mai avut de unde să returneze datoriile. În aceste condiții, la un moment dat Apăvăloaie a fugit din țară, fiind dat în urmărire de procurorii DIICOT și arestat în lipsă.

De precizat că decizia de cumulare a pedepselor a Tribunalului Suceava nu este încă definitivă și poate fi atacată cu apel la instanța superioară.

Magistrații de la Tribunalul Suceava au mai stabilit, în același dosar, ca Albert Nenic să fie achitat de acuzațiile de trafic internațional de droguri, în timp ce un al treilea inculpat, Romeo Matei, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 6 ani de zile.