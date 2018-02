La volan fără permis şi sub influenţa alcoolului, infracţiuni constatate zilnic pe şosele

În afara legii

Poliţiştii se confruntă zilnic cu infracţiuni comise de cei aflaţi la volan, între care conducerea sub influenţa alcoolului sau fără permis de conducere valabil sunt cel mai des întâlnite. Câteva astfel de infracţiuni au fost constatate în diferite zone ale judeţului şi la finalul săptămânii trecute, soldându-se cu dosare penale deschise pe numele protagoniştilor.

În cadrul unei acţiuni ordonate de Serviciul Rutier din cadrul IPJ Suceava, un echipaj al Poliţiei Dolhasca l-a depistat în trafic sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, pe un drum comunal din satul Gulia, pe Alin S. de 32 de ani, un localnic aflat la volanul unui autoturism VW Golf. Verificările au arătat că acesta nu posedă permis de conducere, iar autoturismul condus nu era înmatriculat. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar de cercetare penală, pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 23.00, un echipaj de poliţişti din acelaşi oraş l-a depistat în trafic, pe DJ 208, din Dolhasca, pe Mihai Ș., un localnic de 35 de ani, care conducea o autoutilitară Dacia fără a poseda permis de conducere. Testat cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe numele său fiind deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

În timpul nopţii care a urmat, în jurul orei 00.30, un echipaj de poliţie din Gura Humorului a oprit pe DJ 177C din Valea Moldovei un autoturism Peugeot. Când au ajuns la autoturism, poliţiştii au constatat că în interior se aflau doi bărbaţi, însă nici unul la volanul maşinii. Verificările ulterioare au stabilit că la volanul maşinii se aflase Dumitru T., de 20 de ani, din localitate, care nu are permis de conducere pentru nici o categorie auto şi care s-a ales cu un dosar penal. Două ore mai târziu, în cadrul unei acţiuni pentru depistarea celor care urcă băuţi la volan, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Mălini au oprit pe un drum judeţean din Cornu Luncii un autoturism Dacia Logan, condus de Constantin Ț., de 39 de ani, din Mălini. Întrucât vorbea incoerent şi mirosea a alcool, poliţiştii au încercat să-l testeze cu aparatul etilotest, însă bărbatul a refuzat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge la Spitalul Municipal Fălticeni. În urma verificării în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a constatat că şoferul are permisul de conducere reţinut, pentru refuz de prelevare mostre biologice. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.