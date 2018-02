În municipiul Suceava

„Nebunia” pachetelor cu alimente de la UE, care, în anii anteriori au fost distribuite şi pe durata a două-trei luni de zile, cu liste de programare, nu se va mai repeta anul acesta.

„La sfârşitul anului 2017 s-a modificat ghidul solicitantului şi apar schimbări majore în implementarea programului național pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, adică pachetele de la Uniunea Europeană. Pe de o parte, se cumulează anul 2017 cu 2018, încât pachetele vor fi date anul acesta, pentru întreaga perioadă. În plus, apar pentru prima dată pachetele de igienă personală – periuță şi pastă de dinți, săpun, şampon etc. De asemenea, s-a restrâns numărul beneficiarilor. Din estimările noastre, anul acesta numărul beneficiarilor va fi de 900, comparativ cu 6.580, câți au fost în 2016. Nu depinde de noi restrângerea categoriilor, noi doar distribuim pachetele atunci când le primim. Singura problemă este că vor trebui să le aştepte până spre final de an, când le vor fi date pachetele şi pentru 2017”, a anunțat viceprimarul Sucevei Lucian Harşovschi.

În municipiul Suceava, la nivelul lunii ianuarie sunt înregistrate 113 dosare de ajutor social cu 190 de beneficiari şi 231 de dosare de alocaţii de susţinere familială, cu 904 membri.

Numai că familiile care beneficiază atât de ajutor social, cât şi de alocaţie de susţinere au dreptul doar la o singură porţie.

Conținutul pachetelor cu ajutoare pentru persoane defavorizate este:

1. Pachet de alimente propuse şi cantități estimate-faină (6 KG), mălai (4 Kg), orez (4 Kg), paste făinoase (2 pungi/400 gr.), griş, ulei ( 4 L), zahăr (2 Kg), conserve carne (3 cutii/300gr.), pate ficat (5 cutii a 300 gr.), compot de fructe (1 cutie/700 gr.).

2. Produse de igienă-periuţă de dinţi (5 buc.), pastă de dinţi (3 buc./100ml.), săpun solid (5 buc./100gr.), şampon copii (2 buc./200ml.), şampon adulţi (2 buc./250 ml.), detergent de rufe manual(3 buc./900 gr.).

Grupul ţintă de beneficiari este format din:

a) Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat;

b) Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010;

c) Persoane/familii aflate temporar în situaţii critice de viaţă, persoane dependente (care nu au locuinţă, evacuate sau orice altă situaţie de vulnerabilitate, în baza anchetei sociale sau alte documente justificative, fotografii, declaraţii).

Anterior, pe listele de beneficiari se aflau şi şomerii, pensionarii cu venituri de până la 450 lei/lună inclusiv, persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private; dar şi persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate erau de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, stabilite prin dispoziţie a primarul.

Acum, aceste categorii nu mai au dreptul la astfel de pachete, ceea ce va stârni nemulțumirea multora.