Amintiri din Comunism

Fluxul memoriei

Simt nevoia interioară din motive etice şi morale, intelectuale şi psihologice, să mai reiau tema şedinţelor de partid, liturghii laice unde se oficiau aceleaşi teme eterne, precum cele din evanghelii. Secretarii de partid, de la birourile organizaţiilor de bază la congresele partidului, erau preoţii care spuneau cu patetism, cu gravitate, cu o specială încărcătură emoţională, cele mai teribile baliverne, cuvinte ale limbajului de lemn, denumit aşa de artiştii dizidenţi. Procesiunea era în sine laic-religioasă, şi îi speria pur şi simplu pe membrii de partid care ar fi trebuit să ia cuvântul, în afara vorbitorilor potlogari, de regulă directori şi alţi şefi. Tovarăşul Curechianu, la noi la cultură, am mai spus, era pur şi simplu transfigurat în şedinţe, era alt Curechianu, nu directorul Ansamblului „Ciprian Porumbescu“ sau al Centrului Creaţiei Populare. Era, în fond, şi actor şi regizor. Vechile instituţii culturale bolşevice, născute încă de mintea lui Jdanov, ideologul marelui Stalin, au traversat comunismul cu ajutorul alcoolului, sfânta vodcă şi preasfânta afinată. Au trecut greu prin epoca de aur, cu o austeritate mai mare decât cea din prezent, dar ospeţele tovărăşeşti s-au menţinut la cote înalte. În prezent, nici o unitate „subatomică” nu s-a pierdut, totul merge înainte ca o moară cu zbaturi care dansează frenetic pe cadavrul unui monument al spiritualităţii ţăranului român analfabet: folclorul, mort, îmbălsămat, îngropat definitiv sub doi metri de pământ de către colectivizarea agriculturii. Folclorul a murit cu carul cu roţi de lemn, cu oiştea de la căruţă, cu morişca, şişcorniţa, cânepa şi lâna oilor, cu tot alaiul proverbelor, cântecelor, horelor şi strigăturilor, cu cămeşile de cânepă, pe care ar trebui să le poarte preoţii şi călugării, cu înjurăturile de cruci şi dumnezei, cu uliţele pline de praf şi de noroi, cu picioarele goale pe mirişti, prin iarba plină cu rouă, pe lângă şerpii care se adunau la soare. Încep parcă să-l copiez pe Creangă. Acum, în cea mai amplă Cântare a României, numărul activiştilor culturali de la toate partidele s-a mărit de câteva ori, false spectacole folclorice de prost gust se desfăşoară în târguri şi sate, zile festive şi festivaluri, întâlniri cu scriitori la fel de talentaţi precum clasicii copilăriei mele: Al. Toma, Dan Deşliu, Maria Banuş, Victor Tulbure ş.a.

Şi astăzi partidele fac şedinţe, cam tot ca în comunism. Sfântul prezidiu, săli pline cu membri la fel de tembeli ca în trecut, care, la fel, scandează, dar nu cu acea aură emanată de codul eticii şi echităţii socialiste. Unde sunt şedinţele de altădată? Ce mai fac onorabilii securişti, care se luptă pentru a fura total averea iubitului nostru popor şi nu vor să renunţe la nici un ban din pensia lor nesimţită, cum spune premierul Boc? De ce să renunţe? N-au slujit ei poporul, folosind bâta, pistolul, alcoolul şi alte metode cinstite de a educa acele elemente legionare şi reacţionare, apoi membri ai agenturilor străine etc. etc. În 1990, în ianuarie, cum spunea răposatul Dan Iosif, au trecut la câţiva milimetri de ţevile pistoalelor mitralieră pe care noi le-am botezat AKM, ca şi când le-ar fi inventat un tanchist român în anul de graţie 1947. Acum se construieşte cu abnegaţie capitalismul. Fabrici, uzine, pământuri, castele, medicamente, bănci, societăţi de asigurări, au luat totul cu maximă grijă pentru fericirea poporului. Şi au venit nişte mârlani de politicieni, care ne-au fost iubiţii noştri informatori, zic ei, şi se lăcomesc la pensiile noastre sfinte, câştigate cu tonele de alcool băute, dar şi cu misiunile eroice din tinereţe, când ne-am bătut vitejeşte cu bandiţii din munţi, înarmaţi de imperialiştii americani, bunii noştri prieteni şi aliaţi de astăzi. N-au milă de bătrâneţea noastră, criminalii, au uitat că noi am dus a doua oară în mormânt partidul celui mai mare duşman al poporului român, Corneliu Coposu, javra dracului, fuma numai Kent! Vremuri de glorie, când această ţigară era valută naţională... Kent mai vii pe la noi,spuneau unii tovarăşi care uitau de codul eticii şi echităţii socialiste, dăruit de ilustrul nostru conducător Nicolae Ceauşescu, pe care nu noi l-am împuşcat, să ia aminte istoria!

Să mai ia aminte duşmanul de clasă de astăzi, care se lăcomeşte la bănuţii bătrâneţelor noastre roase de ciroză şi alte boli datorate alcoolului, spun unii inamici că noi i-am crescut şi educat pe bravii politicieni proveniţi din rândul informatorilor noştri iubiţi, care ne fac cinste în Parlament şi în alte locuri, chiorul dracului, noi l-am pus şi pe el în pâine şi uite ce ne face!

Şedinţele de partid erau oficiate ca în biserici sau catedrale. Comunismul era, în fond, o religie laică. Cu religiile relaţiile mele sunt clare: nu există. Cu comunismul relaţiile mele au fost la fel de clare: existau în stil kafkian. Mulţi au uitat comunismul cel nevictorios, cu congresele partidului à la Vatican – alegerea papei. Cardinalii au votat în favoarea cetăţeanului polonez de etnie necunoscută, după moartea suspectă a papei Ioan Paul I, la ordinele CIA. Aici propaganda comunistă ne-a informat corect.

de Ioan Pînzar