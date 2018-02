Semestrul al II-lea

După ce s-au bucurat de o vacanţă de o săptămână, cea intersemestrială, elevii şi preşcolarii revin la cursuri de astăzi, 12 februarie.

Astăzi debutează semestrul al II-lea, care are 17 săptămâni, fiind însă mai scurt pentru elevii de clasa a VIII-a şi clasa a XII-a, care vor încheia anul şcolar mai repede, pe 8 iunie, respectiv 25 mai.

Vacanţa de vară este programată din data de 16 iunie, însă până atunci, elevii şi preşcolarii vor mai avea parte de o pauză în perioada 10 - 22aprilie, când este stabilită vacanţa de primăvară.

Semestru aglomerat

Semestrul al II-lea este unul încărcat pentru elevi, în următoarele săptămâni fiind programate probele orale ale examenului de bac, simulările examenelor naţionale pentru cei de-a VIII-a, a XI-a, a XII-a şi a XIII-a, evaluări naţionale pentru elevii de gimnaziu (clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a), şi, spre finalul anului, examenul de capacitate şi bacalaureat.

În intervalul 12 - 22 februarie se vor desfăşura probele de evaluare a competenţelor din cadrul examenului de bacalaureat pentru elevii din clasele a XII-a şi a XIII-a.

Urmează simularea examenului naţional de la finalul clasei a VIII-a, din perioada 5 – 7 martie 2018, iar apoi simularea examenului de bacalaureat din intervalul 19 - 22 martie. Afişarea rezultatelor este anunţată pentru 16, respectiv 30 martie.

Evaluările nu-i ocolesc nici pe elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, în luna mai fiind stabilite testări pentru aceştia. Elevii de clasa a II-a sunt primii care vor susţine evaluarea, în perioada 7 - 10 mai 2018, la limba română (scris şi citit), matematică şi limba maternă (scris şi citit). Evaluarea competenţelor dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, are loc în perioada 15 - 17 mai, la limba română, matematică şi limba maternă. Elevii de-a VI-a au testări pe 23 şi 24 mai, la limbă şi comunicare şi matematică şi ştiinţe ale naturii.

Între 11 şi 14 iunie, elevii de clasa a VIII-a susţin examenul de final de ciclu gimnazial, pe 19 iunie urmând să fie publicate rezultatele.

Probele scrise ale examenului de bac încep pe 25 iunie şi continuă până pe data de 28.