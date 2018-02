La a V-a ediţie

Toţi cei care se pregătesc de nuntă sau doar visează încă la acest eveniment au ocazia să descopere multitudinea de oferte de bunuri şi servicii de care au nevoie pentru organizarea unui eveniment perfect, în cadrul Târgului de Nunţi - Trend Mariaj, care se desfăşoară începând de vineri până duminică inclusiv.

Devenit un eveniment de tradiţie, acesta a crescut de la un an la altul, prin urmare fiind şi mai bogat în oferte şi surprize pentru vizitatori.

„Am ajuns la a cincea ediţie, cea mai mare de până acum – aproape 50 de firme sunt prezente la târg, cu ultimele tendinţe din domeniul nunţilor. Viitorii miri şi mirese vor găsi aici, într-un singur loc, absolut toate gamele de servicii dedicate organizării marelui eveniment. Aici se pot întâlni cu cei mai renumiţi wedding-planneri din zonă, de la care pot beneficia de sfaturi specializate, personalizate. Standurile sunt deosebite, spectaculoase, merită vizitate! În plus, expozanţii vă aşteaptă cu oferte şi reduceri promoţionale, valabile doar pe perioada târgului. Toţi cei care vin în acest weekend la City Suceava vor putea participa gratuit la tombolă, care oferă numeroase premii dedicate nunţilor”, a declarat Anca Gutt, reprezentantul Shopping City Suceava.

Târgul este deschis de la ora 09.00 până la 21.00, iar duminică se încheie la ora 20.00.

În premieră, la târgul de nunţi au fost prezenţi şi cei care găzduiesc fericitul eveniment din viaţa unui tânăr cuplu, Palatul Alexander având standuri cu eleganţi chelneri, la ambele intrări în complexul comercial.

De la interesante rochii de mireasă la elegantele costume de mire, accesorii ce nu au cum lipsi la un târg de nunţi, la cadouri personalizate pentru invitaţi, domnişoare de onoare ori pentru petrecerea burlăciţelor, de la verighete în fel de fel de culori şi combinaţii, de la dulciurile care fac deliciul nunţilor la serviciile foto-video care păstrează vie amintirea evenimentului, pentru întreaga viaţă, vizitatorii au de unde alege, ofertele fiind diversificate.

„În cadrul târgului suntem prezenţi cu o gamă foarte variată de verighete, care nu se regăsesc de obicei în ofertă. Avem reduceri între 5 şi 15%, noutăţile anului 2018, modele avangardiste, dar şi modele clasice. Se caută cele care sunt în combinaţii cu cele trei culori de aur, dar şi cu rodiu ori diamante. Preţurile sunt accesibile pentru orice buget, pornind de la 800 de lei pentru o pereche de verighete”, a explicat Alexandra Filipoaia, de la Atlantis Gold.

Elemente esenţiale pentru o nuntă unică - torturi, prăjituri şi candy baruri, sunt prezente de la mulţime de producători, fiind aranjate ingenios, în fel şi fel de combinaţii şi forme, pe care le admiri, dar îţi şi lasă gura apă.

De exemplu, la standul Mopan, pe lângă numeroasele tipuri de prăjituri delicioase, se găsesc şi foarte multe torturi, inclusiv „Tortul anului” - Mirage, o combinaţie savuroasă şi răcoritoare de creme, foietaj fin şi fructe de pădure.

O dezvoltare continuă se remarcă pe partea de servicii, precum cabinele foto ce oferă invitaţilor, pe loc, amintiri poznaşe, sau pentru cei cărora le place să dăruiască mărturii şi invitaţii personalizate.

„Am venit cu tot felul de cadouri personalizate, atât pentru nunţi, cât şi pentru botezuri. Punem la dispoziţia clienţilor noştri toată aparatura de care dispunem, pentru a crea tot felul de cadouri, cât mai originale. Folosim tehnologie de ultimă generaţie, printăm pe sticlă acrilică – plexiglas, pe lemn, pe tricouri, de exemplu, pentru petrecerea burlăciţelor sau orice alt tip de eveniment”, a explicat Cristina Aştefanei – Versa Print.

De la sonorizare, DJ, artişti şi formaţii, la servicii foto-video, nimic nu lipseşte, pentru ca viitori miri să aibă parte de o experienţă completă.

„Oferim clienţilor servicii fotografice, albume pentru viitorii miri, şedinţe foto, orice ţine de fotografie. Mirii doresc acum foarte multe instantanee, cadre neregizate, se merge pe partea de surprindere a evenimentului aşa cum este el”, a precizat Adrian Floricel, fotograf.

„La finele unei nunţi, singurul lucru care le rămâne participanţilor, pe termen lung, sunt imaginile foto şi video. Dacă acestea nu sunt făcute bine, atunci mirii pierd o mare parte din amintirile lor. De aceea considerăm că este foarte important să investească în servicii foto-video de calitate. Altfel riscă ca, după nuntă, după ce trec anii, să îşi amintească vag cum a fost nunta lor.

De aceea venim în întâmpinarea clienţilor cu servicii foto-video de calitate, profesionale, la preţuri atractive, mai ales că oferim reduceri la pachetele foto-video.

Din start, pe durata târgului, reducerea este de 10% la un pachet foto-video complet, dar avem pregătite şi alte surprize, precum discount-uri la aranjamente sau la costumele de mire, în parteneriat cu alţi expozanţi de aici”, a adăugat Paul, videograf.

Aranjarea sălii de evenimente este de multe ori o provocare pentru care mirii apelează la specialişti, prezenţi de asemenea cu multe oferte.

Printre cele mai noi trenduri sunt florile de hârtie, în combinaţie cu florile artificiale.

„Facem asta de trei ani de zile, florile din hârtie arată foarte bine şi mulţi chiar consideră că sunt naturale”, a explicat reprezentanta Carmen Events.

Realizarea florilor de hârtie este o muncă migăloasă, într-o zi de muncă abia putând fi creaţi în jur de 30 de trandafiri.

Tombolă cu premii valoroase pentru vizitatori

Cei care vizitează Târgul de Nunţi de la Shopping City în weekend şi se înscriu la tombolă au şansa să câştige o mulţime de premii valoroase, puse în joc de participanţi.

Acestea constau în servicii şi produse dedicate celui mai important eveniment din viaţa unui cuplu: NUNTA. Astfel, viitorii miri pot câştiga marele premiu: un moment musical oferit de Laura Olteanu, pachet complet cursuri valsul mirilor – Alpha Dance, un tort de mireasă (10 kg) oferit de Cofetăria Chocolate, buchet de mireasă – Design Art, Ședinţă foto logodnă - Ionuţ Giuseppe Fotograf, voucher 50% reducere servicii video – Studio Suceava, 2 torturi onomastică – Delicatese Larisa, buchet de mireasă (250 lei) – Florăria Mi Alma, şedinţă foto Save the date – DB Advisory, tort aniversar - Cofetăria Belpan, set pahare de miri – Crystal Mariage, şedinţă foto cuplu – 25 wedding.ro plus décor JJE Events, gheaţă carbonică valsul mirilor – Mavi Studio, şedinţă foto save the date –, pachet complet mire (tuns, aranjat păr şi barbă, manichiură) – Hairstudio Barbershop by Dizzy sau Voucher 50% reducere la papetărie completă – Genette.