O rampă de lansare

Publicul poate alege prin vot trupele pe care dorește să le vadă la Bucovina Rock Castle 2018, trupe care vor evolua la scena a doua, amplasată pe platoul de la intrarea în incinta Cetăţii de Scaun, lângă zona de camping. Accesând pagina de Facebook – Concurs Bucovina Rock Castle 2018, iubitorii de rock pot să voteze, până pe 30 iunie 2018, trupa preferată, astfel că primele nouă trupe, ca număr de voturi, sunt cele care vor urca pe scena a doua. După cum a explicat echipa Bucovina Rock Castle, această scenă, care va fi inaugurată la ediţia din acest an, este gândită ca o „rampă de lansare” pentru trupele din noul val de rock românesc. „Pentru că nu ne considerăm nici critici muzicali, nici <autorităţi> în domeniu, ci niște ascultători ca și voi, am lăsat în întregime la latitudinea publicului soarta formaţiilor care se vor înscrie pentru un loc pe această scenă. De asemenea, pentru că știm cât de greu le este trupelor aflate la început de drum și pentru că avem respect pentru cel/cea care are curajul să urce acolo sus, fiecare trupă va primi, în afară de cazare și masă, un onorariu de 1000 lei", au explicat organizatorii festivalului.

Votarea se încheie pe 30 iunie 2018

Scena a doua, dedicată trupelor din noul val de rock românesc, va fi amplasată pe platoul de la intrarea în incinta Cetăţii de Scaun. În fiecare dintre cele trei zile de festival, înainte de startul programului de la scena principală, aici vor evolua trei formaţii tinere. Așadar, vor evolua nouă formaţii pe care publicul le poate alege, prin vot, accesând pagina de Facebook – Concurs Bucovina Rock Castle 2018. Regulamentul e simplu: votarea a început pe 1 februarie și se încheie pe 30 iunie 2018, iar primele nouă trupe, ca număr de voturi, sunt cele care vor urca pe scenă și se vor afirma în faţa publicului sucevean și nu numai. Formaţiile trebuie să aibă în repertoriu minim șase piese proprii. Ele se pot înscrie pe pagina Concurs Bucovina Rock Castle 2018, intrând la secţiunea Comunitate și încărcând acolo piesa cu care doresc să convingă publicul. „Mult succes trupelor! Suntem la fel de curioși ca voi toţi să descoperim noi sonorităţi, noi atitudini și noi talente din undergroundul românesc!", transmite echipa Bucovina Rock Castle.