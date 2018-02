Tragedie

Un sucevean în vârstă de 40 de ani a decedat în timp ce încerca să sustragă cabluri dintr-un post de transformare a energiei electrice. Bărbatul care a încercat să fure elemente dintr-un post de transformare din localitatea Dolhasca a decedat marți, 6 februarie, ca urmare a amorsării unui arc electric. Poliția Dolhasca a fost sesizată de gestionarul punctului de lucru aparținând SC MOPAN SA, situat în incinta fostei mori de cereale din Dolhasca, despre faptul că la nivelul inferior al clădirii a găsit o ușă descuiată, iar în interior, într-un fișet metalic destinat alimentării cu energie electrică, a observat niște haine. De fapt, gestionarul a verificat accesul în clădirea morii și atunci a observat că o ușă metalică care era asigurată cu un lacăt metalic era întredeschisă, iar lacătul se afla pe jos. A fost chemată o echipă de la Delgaz Grid, pentru sistarea alimentării cu energie electrică a clădirii. Victima intrase în clădire prin forţarea sistemului de închidere, din păcate fiind găsită fără suflare lângă un echipament sub tensiune din postul de transformare. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni, fiind întocmită documentația necesară efectuării autopsiei medico-legale. Conform procedurii, s-a întocmitun dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de „ucidere din culpă”, fiind extinsă urmărirea penală și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „furt calificat”, dosarul urmând a fi soluţionat procedural prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Reguli minimale de siguranţă în apropierea reţelelor electrice

Delgaz Grid atrage atenţia încă o dată asupra faptului că intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie a energiei electrice la liniile aeriene şi cablurile subterane, în tablouri electrice, staţii şi posturi de transformare reprezintă un real pericol pentru cei implicaţi în astfel de acţiuni. Totodată, aceste acţiuni au un impact direct atât asupra persoanelor aflate în vecinătate, cât şi a consumatorilor, prin întreruperea furnizării energiei electrice. Pentru a preîntâmpina situaţiile nedorite în care copiii sau adulţii pot fi victime ale unor incidente cu urmări deosebit de grave, Delgaz Grid solicită respectarea câtorva reguli minimale de siguranţă în apropierea reţelelor electrice: este interzisă atingerea tablourilor electrice, firidelor sau cutiilor de distribuţie; este interzisă sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor de distribuţie; este interzisă executarea de lucrări de construcţii sau săpături în vecinătatea reţelelor de distribuţie, fără aviz din partea companiei Delgaz Grid; este interzisă atingerea stâlpilor sau a conductoarelor (firelor), chiar căzute la pământ, şi nu este permis accesul persoanelor, animalelor sau autovehiculelor în zonă; este obligatoriu a fi respectate indicaţiile inscripţiilor de avertizare amplasate pe instalaţiile de distribuţie; este interzisă urcarea pe stâlpii liniilor electrice aeriene; este interzisă efectuarea de defrişări în zonele de protecţie a liniilor electrice aeriene fără asistenţă din partea companiei; este interzisă manevrarea obiectelor metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene; este interzisă folosirea uneltelor de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene; este interzisă lansarea de baloane, zmeie sau avioane de jucărie în apropierea liniilor electrice aeriene; este interzisă amplasarea de bannere/ afișe /panouri publicitare/ instalații de iluminat ornamental sau indicatoare rutiere pe elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice. Totodată, Delgaz Grid solicită consumatorilor care observă conductoare căzute la pământ sau alte situaţii neconforme să anunţe de urgenţă, la numărul de telefon 0800 800 929, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă sau mobilă, fără costuri pentru client.