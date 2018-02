La Aeroportul Suceava se va construi un terminal de pasageri nou

Dezvoltare

La Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava se va construi un terminal nou, după ce consilierii judeţeni au aprobat ieri indicatorii tehnico-economici şi studiul de fezabilitate pentru această investiţie. Potrivit proiectului aprobat, costurile pentru extinderea terminalului aeroportului ar fi de 17,18 milioane de lei. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că investiţia va fi realizată dintr-un credit pe care consilierii l-au aprobat pentru a fi contractat tot în şedinţa de ieri. Gheorghe Flutur a spus că un nou terminal este absolut necesar pentru aeroport atât pentru că traficul de pasageri a crescut semnificativ anul trecut, dar şi pentru că aeroportul trebuie să fie competitiv cu cele din Iaşi şi Bacău.

„Faptul că anul trecut am depăşit 260.000 de pasageri ne face şi ne obligă să gândim şi noi dinamic, să venim în aşteptarea celor care doresc să deschidă noi curse, dar şi a pasagerilor care vin sau pleacă de pe aeroportul Suceava”, a precizat Flutur. Proiectul pentru extinderea terminalului aeroportului prevede construcţia unui spaţiu nou de 1.529 metri pătraţi pentru zborurile externe, precum şi a 141 mp pentru cursele interne. „Pentru extinderea terminalului s-a avut în vedere creşterea traficului de pasageri de la 250.000 – 260.000 pe an, la peste 500.000 pe an. Avem un studiu de trafic, făcut anul trecut, care arată că în următorii 5 – 7 ani traficul va depăşi cifra de 530.000 de pasageri. Iar prin construcţia noului terminal posibilitatea de procesare va urca undeva la 340 de călători pe oră. În studiu e prevăzut că având un nou terminal se pot întâlni în aceeaşi perioadă trei aeronave”, a declarat şeful administraţiei judeţene.

Spaţiile pentru sosiri ar putea fi extinse provizoriu prin amplasarea de containere multifuncţionale

Flutur a explicat că până la finalizarea noului terminal se are în vedere extinderea spaţiilor unde sosesc pasagerii, având în vedere că cel existent este subdimensionat. El a afirmat că pentru aceasta s-a avut în vedere atât folosirea a două hale de la Centrul Economic Bucovina, cât şi amenajarea spaţiilor de sosire în containere multifuncţionale. Gheorghe Flutur a spus că cea mai bună soluţie ar fi folosirea de containere, care să fie amplasate în apropierea actualei aerogări, asta în condiţiile în care folosirea halelor de la Centrul Economic ar fi presupus investiţii mai mari pentru a asigura cerinţele de securitate.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că în dezvoltarea aeroportului, „bătălia noastră este cu timpul”. Flutur a declarat că pentru extinderea terminalului s-a luat în calcul şi promovarea unui proiect european prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, însă în acest caz există în momentul de faţă numeroase necunoscute. „Plecăm la drum în ideea că îl vom face pe credit, iar dacă socotim că putem trece pe POIM o vom face, pentru că interesul nostru este să nu îndatorăm bugetul dacă avem alte surse”, a afirmat preşedintele CJ Suceava. El a adăugat că o problemă ar fi şi că de anul viitor aeroportul trebuie să funcţioneze fără subvenţii. „Atunci trebuie să ne gândim să fim atractivi pentru alte destinaţii. Deci în această bătălie cu timpul eu trebuie să ofer şi operatorilor o alternativă şi să arătăm dacă la Suceava se investeşte ceva sau nu. Și asta pentru că suntem într-un mediu concurenţial cu Iaşi şi Bacău”, consideră Gheorghe Flutur. El a mai declarat că pentru deschiderea de noi rute, în cursul săptămânii viitoare la Suceava va fi prezent directorul Tarom, cu care va avea discuţii în acest sens.