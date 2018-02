Peste 200 de oameni au participat la comemorarea lui Iuliu Maniu

Petrea Dulgheru are deja o tradiţie în a participa la comemorarea lui Iuliu Maniu şi a ţinut să fie prezent şi la acest eveniment

Moment emoţionant

Marele om politic Iuliu Maniu a fost comemorat, la finele săptămânii trecute, la 65 de ani de la moarte, peste 200 de oameni din toată ţara mergând la Sighet, într-un pelerinaj la închisoarea în care Maniu şi-a găsit sfârşitul şi la Cimitirul Săracilor, „necropola celor fără de mormânt”, unde au fost îngropaţi, în gropi comune, deţinuţii supuşi unui înfiorător regim de exterminare, în infernala închisoare de la Sighet, în perioada 1950-1954.

Petrea Dulgheru, preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, a ţinut să fie prezent şi în acest an la Sighet, aşa cum a făcut-o de foarte multe ori în ultimii ani.

El a remarcat că participanţii au fost oameni din toată ţara, dar şi câţiva din străinătate, care îl respectă şi omagiază pe marele om politic. Printre ei s-au aflat şi foşti deţinuţi politici, care au ţinut discursuri emoţionante.

Manifestările din acest an au cuprins şi un simpozion pe tema „Iuliu Maniu şi Marea Unire”, în care s-a vorbit de rolul acestuia ca artizan al Unirii de la 1.918 şi despre situaţia jenantă legată de faptul că nu sunt bani pentru o casă memorială dedicată acestuia:

„Sperăm şi vreau să trag un semnal important aici, ca o delegaţie foarte puternică şi solidă să-l reprezinte pe Iuliu Maniu la Centenarul Marii Uniri, pentru a-i fi recunoscute meritele incontestabile”.

Petrea Dulgheru are deja o tradiţie în a participa la comemorarea lui Iuliu Maniu şi a ţinut să fie prezent şi la acest eveniment. Acesta respectă an de an memoria marilor români, fiind prezent la fiecare 1 Decembrie la Alba Iulia, însă trecând de fiecare dată şi pe la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet.

Şi o delegaţie a PNŢCD Suceava a fost prezentă la acţiunile comemorative dedicate fondatorului partidului.

Iuliu Maniu a fost arestat la 14 iulie 1947 de autorităţile comuniste şi judecat pentru „înaltă trădare”. Prin sentinţa dată pe 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la închisoare pe viaţă. A fost mai întâi închis în penitenciarul din Galaţi, iar în august 1951 a fost transferat împreună cu Ion Mihalache şi alţi naţional-ţărănişti la Sighet. Iuliu Maniu s-a stins din viaţă la Sighet, pe 5 februarie 1953, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă din Cimitirul Săracilor, de la marginea oraşului Sighet. Peste ani, a fost amenajată o troiţă în memoria sa, o marcare simbolică a mormântului său.