În perioada 5 - 11 februarie, va avea loc la Vatra Dornei primul Festival Internaţional de Go din România. La competiţia organizată de secţia de Go a Clubului Sportiv Municipal Vatra Dornei în parteneriat cu Federaţia Română de Go şi Federaţia Europeană de Go, vor participa peste 250 de jucători din 15 ţări europene.

Foarte popular în zona asiatică, unde este recunoscut ca regele de necontestat al sporturilor minţii, jocul de Go poate avea o contribuţie semnificativă în educarea tinerei generaţii. Din acest motiv, o mare parte a activităţilor din cadrul festivalului de Go sunt dedicate copiilor de toate vârstele.

Aşa cum am aflat de la Marius Rîpan, viceprimarul municipiului Vatra Dornei, în spiritul motto-ului „Mens sana in corpora sano”, peste 100 de copii vor îmbina provocările mentale specifice jocului de Go cu exerciţiile fizice de arte marţiale. Printre alte activităţi care vor avea loc în cadrul Festivalului se evidenţiază şi prestigiosul turneu “European Pro Championship”, care aduce în Romầnia cei mai buni jucători europeni de Go, printre care şi campionul european en-titre.

Pe lângă competiţia internaţională, Federaţia Română de Go organizează în staţiunea suceveană Campionatul Naţional de Go dedicat juniorilor (pe trei cateGorii de vârstă), Campionatul Naţional Feminin (8 – 9 februarie) şi Campionatul Naţional Perechi (9-10 februarie).

Gazdele Festivalului sunt Casa de Cultură “Platon Pardău” şi Complexul Turistic Bradul-Călimani.

Jocul de GO se bazează pe o gândire strategică. A fost inventat în China în urmă cu aproximativ 4.000 de ani, fiind introdus în Japonia în jurul anului 800, iar în occident, la sfârşitul secolului al XIX-lea. În Asia, Go-ul se bucură de o popularitate foarte mare, iar în Europa şi America interesul pentru acest joc este în continuă creştere. Go-ul este extrem de provocator, neexistând două partide identice. Intuiţia, creativitatea, ingeniozitatea, conceperea unui plan amplu şi solid, combinat cu capacitatea de a lua decizii rapide - sunt câteva dintre calităţile pe care practicarea Go-ului le antrenează şi le dezvoltă. Gândirea tactică şi strategică antrenată prin practică îndelungată a Go-ului are aplicabilitate în orice domeniu din viaţă, gestionand atât relaţiile de parteneriat, cât şi pe cele concurenţiale.