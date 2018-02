Demersuri

Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niță, i-a adresat o întrebare noului ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a afla de la acesta dacă intenționează să păstreze în activitate minele de uraniu de la Crucea. Ilie Niță i-a transmis ministrului Anton Anton că în decursul timpului au existat mai multe tentative de închidere a acestor mine, ceea ce ar fi însemnat pierderea a numeroase locuri de muncă. În aceste condiții el a vrut să afle de la ministrul Energiei dacă acesta consideră că minele de la Crucea ar trebui să fie închise sau dacă se are în vedere retehnologizarea lor, pentru a crește aportul lor la dezvoltarea economiei naționale. În răspunsul dat de ministrul Anton Anton, acesta i-a spus senatorului Ilie Niță că din punctul său de vedere resursele pe care le are România trebuie gestionate corespunzător. „Vă dau un exemplu legat de aceste mine. Avem resurse. Aduceți-vă aminte că am avut petrol atât de mult încât un întreg război mondial s-a ținut cu petrol românesc. Și după ce s-a terminat războiul mondial noi cu ce am rămas? Acum cumpărăm petrol. Eu cred că astăzi avem resurse pe care trebuie să le gospodărim corespunzător, astfel încât să ne rămână și nouă, la minele de uraniu de exemplu”, a spus Anton Anton. El a adăugat că România are nevoie de astfel de mine de uraniu, dar în același timp poate să și cumpere uraniu pentru a fi prelucrat în fabrica de la Feldioara. „Cred că trebuie să avem și niște mine din care să extragem uraniu. Niște mine pregătite pentru ca oricând să extragă uraniu, dar și să cumpărăm uraniu de la alții pentru că avem fabrică de prelucrare la Feldioara, care trebuie să funcționeze bine. Și putem vinde combustibil, putem să vindem ceva ce nu înseamnă materie primă. Nu mai vreau să vindem materie primă. Vreau să vindem produse finite, cât se poate”, a încheiat ministrul Energiei.