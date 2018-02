O puternică explozie s-a produs joi dimineaţă într-o locuinţă din comuna Hănţeşti, o femeie suferind arsuri grave. Deflagraţia a distrus jumătate din locuinţa familiei, în care se mai aflau doi copii şi doi adulţi, din fericire aceştia scăpând nevătămaţi. Suflul exploziei a aruncat la zeci de metri distanţă bucăţi de lemn şi tablă din casa distrusă, afectând case şi maşini aflate în vecinătate.

Explozia a fost produsă din cauza unei acumulări de gaze în bucătăria casei

Deflagraţia s-a produs în jurul orei 06.20, când femeia a intrat în bucătărie şi a aprins lumina. Scânteia arcului electric declanşat la întrerupătorul electric a aprins instantaneu gazul butan acumulat în interiorul bucătăriei, provenit de la butelia aflată în interior, provocând o explozie puternică. Suflul exploziei a distrus aproximativ o jumătate din casa construită din BCA, răvăşind în acelaşi timp întreaga locuinţă.

Vasile Cântiuc, soţul femeii, se afla într-o cameră din spatele casei şi s-a trezit de la zgomotul exploziei. ”A fost soţia să aprindă focul şi deodată a bubuit. În camera de lângă bucătărie erau copiii, iar eu eram într-o cameră din spate, cu un cumnat. Copiii nu au păţit nimic, doar s-au speriat tare, însă soţia a suferit arsuri. Totul a pornit de la butelia pe care am schimbat-o aseară. După ce am pus butelia nouă nu am simţit nici un fel de scurgeri de gaz, am probat-o cu săpun, cu şampon şi nu erau probleme. Poate de la ceasul de presiune o fi fost, nu ştiu de la ce”, ne-a declarat bărbatul.

La scurt timp după ce au auzit zgomotul infernal al exploziei, vecinii au ieşit afară să vadă ce se întâmplase şi au asistat la scene de groază. ”Noi am auzit o bubuitură şi am ieşit, pentru că eu stau în apropiere. Femeia a ieşit desculţă şi am văzut-o fugind cu un copil în braţe. Noi nu am văzut că e arsă, am auzit-o doar cum striga: <Văleu, văleu!>. Dar bluza de pe ea era arsă, topită... Era cu fetiţa în braţe şi fugea desculţă şi nici nu ştia unde se duce”, ne-au povestit două vecine, Lăcrămioara Humă şi Geanina Cântiuc, iar un vecin care în acel moment pleca spre serviciu a adăugat: ”Ea ţipa că o ustură şi nu mai poate şi nu mai avea haine pe spate, era cu pielea goală. La tricou avea rămasă numai partea din faţă şi mânecile, umerii şi pe spate deja curgeau hainele de pe ea.”

Imediat s-a dat alarma şi un echipaj de pompieri şi două ambulanţe au ajuns la faţa locului pentru a acorda primul ajutor. Personalul medical a constatat că femeia avea arsuri destul de grave pe faţă, pe abdomen şi pe spate, fiindu-i afectate de arsuri şi ambele mâini. A fost transferată de urgenţă la spital, unde medicii au încercat să-i acorde primele îngrijiri medicale. Cei doi copii au suferit doar atacuri de panică, iar soţul şi cumnatul acestuia au scăpat nevătămaţi.