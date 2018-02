Nunta de ametist

Dragostea poate dura cât o viaţă de om, iar asta o dovedeşte o familie din comuna Râşca, satul Jahalia, care, astăzi, sărbătoreşte nunta de ametist.

Au spus „Da” în urmă cu exact 60 de ani, iar azi încă sunt împreună şi se bucură de nepoţi şi strănepoţi.

Florica şi Ioan Cîrjă şi-au legat destinele pe 2 februarie 1958, el având pe atunci 22 de ani şi ea doar 17 ani şi jumătate.

Copilărind în acelaşi sat, se ştiau din vedere, iar „tratativele” pentru cununie s-au purtat cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă.

„De Crăciun, în 1957, m-am întors din armată, nu prea ne ştiam pe atunci, doar aşa, vecini fiind. O lună şi ceva mai târziu deja aveam nunta”, povesteşte bunicul Ion.

Aducem în discuţie secretul longevităţii lor, însă, printre glume şi vorbe de duh, nu e loc de lucruri serioase, de parcă atâta vreme alături de aceeaşi persoană e un lucru firesc.

Chicotesc, se mai contrazic, apoi se aprobă, ba vorbesc domol, ba precipitat, şi, la şase decenii de la cununie, îşi fac şi bilanţul unei vieţi în care au mers împreună braţ la braţ.

”Au trecut repede şi cu bune şi cu grele, ca valurile vieţii. În 60 de ani vă daţi seama câte au fost? E o viaţă de om, nu e puţin lucru”, mărturisesc seniorii.

Au împreună trei copii (Algerica, Elena şi Cristi), şase nepoţi şi şase strănepoţi, cel mai mare având opt ani, iar cel mai mic doar câteva luni.

Nunta a ţinut de sâmbătă seară până marţi

Nunta au făcut-o acasă şi, cu toate că de atunci au trecut şase decenii, cei doi bunici îşi amintesc de nuntă cu mare precizie.

„Era o iarnă călduroasă ca acum, curgea din streşini. Am organizat totul acasă, am pus în două camere mese şi au venit vreo 200 de invitaţi. Nunta a început sâmbătă seară şi s-a terminat marţi seară. Am avut o nuntă grozavă, se dădeau şi pe atunci bani, dar mai puţin ca acum”, povesteşte bunicul.

Viaţa de familie pentru familia Cârjă s-a rostogolit printre treburile gospodăreşti, pământ, serviciu, copii, apoi nepoţi şi strănepoţi.

Florica s-a îngrijit de casă, de copii, de tot ce a însemnat gospodărie, iar Ion a fost cel care a asigurat venitul casei, fiind peste 25 de ani agent fiscal la Primăria Râşca, în 1993 ieşind la pensie. A făcut muncă de teren zilnic, între 8 şi 40 de kilometri, iar după pensionare a rămas un om activ, aşa cum i-a plăcut să fie toată viaţa, până în 2016 fiind consilier local în Consiliul Local Râşca.

„40 de ani am muncit la Primăria Râşca. Ea a fost harnică, a făcut toate treburile casei, m-a aşteptat tot timpul cu masa pusă. Eu recunosc că am fost mai mult plecat, cu serviciul, cu munca”, povesteşte octogenarul. Tot el este cel care, cu zâmbetul pe buze, ne dezvăluie secretul longevităţii căsătoriei, din punctul său de vedere, desigur: "Cu cât îi gura mai mică, cu atât e viaţa mai lungă”.

Când au aniversat nunta de aur, 50 de ani de convieţuire neîntreruptă, au sărbătorit evenimentul, iar din partea primăriei au primit o diplomă.

Copiii, alături de nepoţi, le urează viaţă lungă împreună, zile senine şi multă sănătate şi le mulţumesc celor doi pentru grija, căldura şi bunătatea cu care-i întâmpină de fiecare dată.