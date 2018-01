Decizie

Procesul în care a fost judecat comisarul Petru Jucan, fostul şef al Poliţiei Rutiere Suceava, a ajuns la finalul primei părţi. Tribunalul Suceava a dat ieri verdictul, cu menţiunea că soluţia nu este definitivă. Acesta a primit 1 an şi 2 luni cu amânarea aplicării pedepsei şi un termen de încercare de 2 ani, timp în care nu trebuie să comită infracţiuni cu intenţie.

Pentru două din capetele de acuzare, respectiv instigare la abuz în serviciu şi inducere în eroare a organelor judiciare, Petru Jucan a fost achitat. Pentru infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată a primit 6 luni, iar pentru fals intelectual, pedeapsa de 1 an. În final, a rezultat o pedeapsă de 1 an şi 2 luni, iar magistraţii au considerat că aceasta poate fi amânată.

În acelaşi dosar a fost judecat un alt poliţist, Ioan Stratu. Magistraţii au considerat că Stratu trebuie achitat pentru infracţiunea de abuz în serviciu, singura pentru care a şi fost trimis în judecată.

Dacă în ceea ce-i priveşte pe Jucan şi Stratu mai există o cale de atac, pentru şoferul care a provocat întregul dosar penal lucrurile sunt clare încă de anul trecut.

Cristian Marius Emandi a fost găsit vinovat de magistraţii de la Curtea de Apel Suceava pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi l-au condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare.

Emandi nu este la prima problemă cu legea, iar pe numele său mai există o condamnare, rămasă definitivă în 2015, de 4 luni de închisoare, tot cu suspendare, pentru loviri şi alte violenţe. Prin contopire, suceveanul a rămas condamnat la închisoare cu suspendare, dar i s-au mai trasat şi alte obligaţii, respectiv cea de a urma un curs de calificare profesională. De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, Emandi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava – Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp „O nouă viaţă Suceava” sau la Servicii de Protecţie de tip Familial pentru copiii cu dizabilităţi, Case de tip familial Adâncata, Mihoveni, Şcheia.

Comisarul Petru Jucan este pus la dispoziţie

Dosarul în care au fost trimişi în judecată cei doi poliţişti şi Marius Cristian Emandi a fost instrumentat de structura teritorială Suceava a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Jucan a fost acuzat că în cursul lunii noiembrie 2013, în calitate de şef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, l-ar fi determinat pe subordonatul său, agentul Ion Stratu, să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu privind implementarea în aplicaţia electronică de evidenţă a abaterilor rutiere, solicitându-i să nu introducă în sistem menţiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce al lui Cristian Marius Emandi pe o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 1 decembrie 2013.

„Prin această faptă au fost vătămate interesele instituţiei din care fac parte inculpaţii Jucan Petru şi Stratu Ioan, IPJ Suceava, prin crearea condiţiilor ca sancţiunile contravenţionale dispuse să nu fie aplicate în funcţie de interese sau relaţii personale, şi crearea totodată a unui pericol pentru respectarea legislaţiei rutiere în materia siguranţei circulaţiei în municipiul Suceava, din moment ce conducătorii auto percep faptul că pot încălca regulile rutiere esenţiale fără teama ca sancţiunile contravenţionale aplicate să fie puse efectiv în executare; siguranţa circulaţiei rutiere este indisolubil legată de interesele IPJ Suceava, câtă vreme aceasta este una din atribuţiile de serviciu esenţiale ale acestui organ de poliţie şi câtă vreme neaplicarea sancţiunilor contravenţionale dispuse în mod legal de agenţii constatatori se repercutează negativ şi însemnat (important) în bunul mers al activităţii organului de poliţie care prin maniera adoptată de inculpaţi a înregistrat prejudicii de imagine, fiindu-i afectată credibilitatea în rândul cetăţenilor; prin această faptă a fost obţinut de către inculpatul Emandi Cristian Marius folosul necuvenit constând în posibilitatea exercitării dreptului de a conduce autoturisme pe drumurile publice”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

În momentul în care au fost trimişi în judecată, atât Petru Jucan, cât şi Ioan Stratu au fost puşi la dispoziţie, măsură care este valabilă şi astăzi, dar care poate fi ridicată doar după ce soluţia va rămâne definitivă.