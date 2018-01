Pagini de Facebook despre Bucovina, foarte populare, furate de hackeri

Fraudă informatică

Administratori de pagini de Facebook foarte apreciate s-au trezit scoşi din funcţiile paginii, în urma atacurilor unor viruşi informatici care au fost creaţi, se pare, pentru a fura practic cele mai de succes pagini de pe reţeaua de socializare.

Un caz concret este cel al paginii „Bucovina, te iubesc”, care are peste 180.000 de urmăritori. Pagina promovează intens imagini şi locuri din Bucovina, fiind extrem de apreciată şi cunoscută în mediul online.

Gheorghe Sologiuc, „Solo”, din Câmpulung Moldovenesc, unul dintre administratorii contului, ne-a explicat că hackerii trimit paginilor mari mesaje de genul „Felicitări, ai apărut la Ştirile Pro TV”, iar când accesezi link-ul ai impresia că ai fost scos din aplicaţie, astfel că ţi se cere să îţi scrii contul şi parola. Dacă acest pas este făcut, deja pagina nu mai este în mâna administratorilor.

Aşa s-a întâmplat, vinerea trecută, şi cu pagina „Bucovina, te iubesc”, după ce unul dintre administratori a urmat paşii amintiţi mai sus.

Hackerii au un plan pe cât de simplu, pe atât de eficient: menţin tiparul paginilor şi îşi promovează ei siturile de pe care câştigă bani. În acelaşi timp, administratorii de drept nu mai au nici un control asupra paginii.

Disperaţi, cei trei administratori ai paginii despre Bucovina au început să caute o soluţie salvatoare.

Au luat legătura cu administratorii de la Facebook şi cu prieteni din mediul online specialişti în domeniul informatic.

Trei zile de agitaţie cu final fericit: au reintrat în posesia paginii

Luni, 29 ianuarie, în jurul orei 17.00, administratorii au fost contactaţi de cei de la Facebook şi li s-a cerut să reintroducă parolele. Astfel, au reintrat în posesia paginii la care ţin atât de mult.

„Dragi iubitori de Bucovina, Pagina noastră a fost furată (contul de Facebook a fost spart) vineri seară. De câteva zile suntem într-o mare agitaţie, am trăit intens în aceste zile, am realizat cât de mult ne lipseşte această pagină, care a fost creată din dragoste pentru Bucovina. Ţinem să mulţumim Facebook-ului pentru modul de acţionare, dar în primul rând lui Tony Poptamas pentru tot ajutorul dat. În aceste momente am conştientizat câtă lume este alături de noi, câţi iubitori de Bucovina avem”, au transmis administratorii după ce problema furtului de cont a fost rezolvată.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice vor face cercetări

Studiind atent problema, administratorii „Bucovina, te iubesc” au descoperit şi alte pagini de succes, inclusiv din Suceava, care au fost sparte în acelaşi mod, iar administratorii de drept nu mai au acces la ele.

Pentru că nu vor ca şi alţii să păţească la fel, dar şi pentru că au fost victimele unei infracţiuni informatice, administratorii paginii nu s-au mulţumit cu faptul că şi-au recăpătat pagina.

Ieri, Ioana Aflorei, unul dintre administratorii paginii, a depus o reclamaţie scrisă cu privire la ce i s-a întâmplat la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice. Această structură a fost special creată în cadrul Poliţiei Române pentru cercetarea fraudelor din domeniul informatic, care, de altfel, tind să devină o problemă din ce în ce mai acută, odată cu dezvoltarea la maximum a internetului în România.

Tânăra a dat declaraţii scrise detaliate în care a explicat ce s-a întâmplat şi speră ca problema să fie tratată la modul cel mai serios. Se pare că până acum nu au mai fost depuse şi alte reclamaţii faţă de acest tip de fraude informatice privind paginile de pe reţeaua de socializare.

Ioana Aflorei, Mirela Pîrvu şi Gheorghe Sologiuc sunt administratorii paginii „Bucovina, te iubesc”. Tinerii spun că pagina a fost creată din dragoste pentru Bucovina.

Ei spun că „Bucovina, te iubesc” a devenit un brand, o imagine a tot ce este frumos în zona noastră. Pagina nu a fost creată în scop comercial, ci doar pentru a promova valorile zonei şi tot ce este frumos.