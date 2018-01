Numire

Rectorul Universităţii din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat oficial conducerea Ministerului Educaţiei, după ce Parlamentul a validat ieri Guvernul Dăncilă.

Din 1990 şi până în prezent, 23 de miniştri au condus frâiele Educaţiei din România, cea mai mare dinamică a schimbărilor înregistrându-se în ultimii şase ani, perioadă în care au fost schimbaţi 13 miniştri ai Educaţiei.

Înainte de votul din Parlament, rectorul propus pentru portofoliul Ministerului Educaţiei în Cabinetul Dăncilă a fost audiat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, primind avizul, cu 22 voturi "pentru", 12 "împotrivă". Interviul a durat aproape o oră şi jumătate, nefiind lipsit de incidente.

Popa a depus jurământul alături de ceilalţi miniştri din cabinet luni seară, la Palatul Cotroceni.

Audieri cu scandal şi circ

Înainte de audierile din comisia de specialitate, rectorul sucevean a primit din partea parlamentarilor USR şi PNL o panglică tricoloră şi un manual de gramatică, aceştia făcând aluzie la înregistrarea video care circulă în mass-media care surprinde o serie de dezacorduri făcute în câteva dintre apariţiile sale publice.

Referitor la acest colaj video, Popa a declarat că: ”În aceşti ultimi şase ani în care am fost rector am făcut cu siguranţă şi dezacorduri, am avut şi bâlbe şi cuvinte stâlcite şi greşeli gramaticale datorate emoţiilor şi dorinţei de a argumenta cu pasiune. Nu neg că am făcut astfel de greşeli şi nu sunt onorante nici pentru un rector, cu atât mai puţin pentru un ministru al Educaţiei”. Acesta a subliniat că în ultimele zile a fost „foarte, foarte batjocorit” pentru că a folosit cuvântul „pamblică”, argumentând că acesta este un regionalism din zona Moldovei.

„Sunt mândru că sunt bucovinean şi voi folosi în continuare regionalismele pe care le-am folosit toată viaţa”, a precizat ministrul.

Popa vrea ca educaţia să fie „captivantă, continuă şi coerentă”

În comisia de audieri, Valentin Popaşi-a prezentat activitatea profesională, menţionând că întreaga sa experienţă va fi folosită pentru a pune în aplicare programul de guvernare, în beneficiul elevilor, studenţilor şi profesorilor din România, pentru ca educaţia să fie „captivantă, continuă şi coerentă”.

Referitor la priorităţile pe care le are în domeniul educaţional, Valentin Popa a menţionat că va continua adaptarea programelor şcolare şi procesul de înnoire a acestora.

De asemenea, va urmări ca accentul să nu se pună pe memorarea informaţiilor, ci pe înţelegerea lor, pentru ca ulterior acestea să fie folosite şi valorificate în diverse contexte.

„Elevii şi studenţii trebuie învăţaţi cum să înveţe şi, mai ales, cum să inoveze”, a precizat Popa, adăugând că doar în acest mod se va reduce analfabetismul funcţional.

Referitor la resursa umană din sistem, Popa a menţionat că România are nevoie de cadre didactice performante şi motivate, iar următoarele creşteri salariale au menirea să atragă în învăţământ cei mai buni dintre absolvenţi.

Ministrul Educaţiei a mai subliniat că îşi propune ca până în anul 2020 în România să nu mai existe unităţi şcolare fără autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie sanitară de funcţionare.

Acesta a mai punctat că elevii alocă tot mai mult timp pentru pregătirea temelor, pentru studiu sau meditaţii, astfel şcoala transformându-se într-o corvoadă, ceea ce conduce la un start greşit în viaţa profesională.

El a arătat că vrea să transforme şcoala românească într-un loc în care copiii merg cu plăcere, unde aceştia să-şi poată valorifica la maximum potenţialul.

Făcând referire la fenomenul ”fuga după note”, o cauză a stresului copiilor şi părinţilor, ministrul Educaţiei propune implementarea unor norme europene care prevăd ca notele şi calificativele elevilor să nu mai fie publice, ci cunoscute doar de elev, părinte şi cadre didactice.

Popa a mai amintit că susţine şi adoptarea standardelor unitare de evaluare, astfel încât o notă de 5 la o anumită disciplină sau „admis” trebuie să însemne acelaşi lucru indiferent de şcoala din România.

Pentru creşterea participării şcolare, Ministerul Educaţiei vine cu o noutate, Popa subliniind că părinţii care-şi trimit elevii la şcoală ar urma să primească între 1.600 şi 1.800 lei pe an, sub forma unor deduceri la impozit. Procedura va fi stabilită între Ministerul Educaţiei, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Muncii. Valentin Popa nu a putut da detalii suplimentare cu privire la această iniţiativă, chiar dacă parlamentarii din comisie i-au solicitat acest lucru.

Suceveanul a mai precizat că printre preocupările ministerului vor fi şi

consolidarea învăţământul dual şi profesional, manualul şcolar de bază, asigurarea manualelor şcolare, inclusiv în limbile minorităţilor de la clasa I la a VI-a, evaluarea şcolilor doctorale, clasificarea universităţilor.