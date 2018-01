Politic

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul a votat împotriva învestiturii guvernului condus de Viorica Dăncilă, argumentând că decizia sa s-a bazat pe faptul că acest ultim cabinet nu este altceva decât „Guvernul Dragnea cu numărul 3, reinventat, recosmetizat, bazat pe un program de guvernare la fel de mincinos ca şi precedentele şi la fel de evaziv în obiective de modernizare a ţării, iar cea mai mare parte dintre noii miniştri au o slabă reputaţie profesională, care nu oferă în nici un fel garanţia că peste şase luni România nu va fi aruncată într-o nouă criză politică, iar doamna Dăncilă nu va avea soarta domnilor Grindeanu şi Tudose”. Dumitru Mihalescul a declarat: „Guvernul Dragnea 3 nu mi-a oferit nici cea mai mică şansă să mă gândesc, măcar pentru o clipă, că aş putea vota altfel decât împotriva învestiturii. Am înţeles cu toţii că oricât de mulţi prim-minştri va mai schimba şi va mai propune PSD-ALDE, adevăratul prim-ministru va fi tot Liviu Dragnea. Tot el va conduce, tot el va lua decizii, iar priorităţile sale personale vor fi priorităţile Guvernului. De asemenea, am mai înţeles că oricâţi miniştri de Finanţe se vor mai perinda prin Guvern, nici unul nu va avea vreun cuvânt de spus, pentru că tot Darius Vîlcov va fi cel care va decide asupra politicii fiscale şi asupra cheltuielilor publice, deşi domnul Vîlcov a făcut atât de mult rău, numai în ultimul an, prin schimbările fiscale aberante respinse de toată societatea românească: split TVA, supraacciza la carburanţi, suprataxarea muncii, transferul de contribuţii, anularea unor facilităţi pentru persoanele cu handicap şi lista este foarte lungă ”.

Mihalescul: "Pentru anul 2018, eu nu am nici o speranţă că Guvernul va aduce vreo umbră de bunăstare pentru români"

Deputatul PNL a mai precizat că, evaluând Guvernul Dragnea 3 după prestaţiile pe care le-au avut miniştrii vechi şi noi la audierile din comisiile permanente ale Parlamentului, acesta va fi un guvern şi mai slab decât precedentele conduse de Grindeanu şi Tudose. Dumitru Mihalescul a afirmat: „Am participat la audierea a nu mai puţin de şase miniştri propuşi să facă parte din Guvernul Dragnea 3 şi am constatat cu neplăcere că prestaţia celor propuşi să ocupe un fotoliu de ministru a fost extrem de slabă, că aceştia nu au reuşit să se identifice ei înşişi cu obiectivele programului de guvernare, că nu cred în propriul program şi că parcă ştiau că nu vor sta prea mult pe la Guvern, ci trebuie să stea cu bagajele gata făcute, pregătiţi de plecare. De aceea, pentru anul 2018, eu nu am nici o speranţă că Guvernul va aduce vreo umbră de bunăstare pentru români, salarii mai bune pentru dascăli şi medici, avantaje competitive pentru agenţii economici, pentru antreprenori sau că vom vedea vreun proiect de infrastructură demarat”.