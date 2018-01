Eveniment

Cartea de Onoare a Valorilor Bucovine, deschisă la Prefectura Suceava, are de astăzi un nou nume, cel al cercetătoarei dr. Cleopatra Cabuz. Potrivit obiceiului, ceremonia va avea loc în cadrul Colegiului Prefectural, unde prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, îi va înmâna Diploma de Excelenţă.

Dr. Cabuz a fost aleasă, anul trecut, membru al Academiei Naţionale de Inginerie din Statele Unite, cea mai prestigioasă recunoaştere profesională pentru inginerii cercetători din Statele Unite ale Americii, ca recunoaştere a contribuţiilor tehnice şi ştiinţifice deosebite în domeniul microsistemelor integrate în siliciu, a senzorilor şi a sistemelor de siguranţă industriale.

A publicat peste 50 de lucrări tehnice şi ştiinţifice în reviste de specialitate sau în conferinţe ştiinţifice, precum şi în cărţi de specialitate. Este autor în 55 de brevete de invenţie înregistrate la Biroul de Invenţii al SUA.

Raportul “US Nanotechnology R&D and Commercial Implications: Technologies, Opportunities and Markets 2001-2005” al firmei Fuji-Keizai USA Inc. o menţionează pe dr. Cleo Cabuz drept unul din primii 5 lideri din SUA în domeniul microstructurilor integrate în siliciu (MEMS).

Dr. Cleopatra Cobuz a urmat cursurile şcolare la Școala Generală nr.1 şi la Liceul ”Ștefan cel Mare” - clasa specială de fizică (1970-1974) din Suceava, liceu absolvit în anul 1916 şi de bunicul ei, Orest Malcinschi. În 1979 a absolvit Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Bucureşti şi a lucrat, până în 1984, ca inginer la Întreprinderea “Electrotehnica” Bucureşti, după care a început activitatea de cercetare la Institutul Politehnic Bucureşti.

Vicepreşedinte într-o corporaţie cu cifră de afaceri de 40 de miliarde de dolari

În perioada 1991-1994 a urmat studii doctorale în Japonia, la Universitatea Tohoku, unde a obţinut titlul de Doctor în Ingineria Microsistemelor şi în 1995 a obţinut al doilea titlu de doctor, de data aceasta în Microsensori Integraţi, conferit de Universitatea Politehnică Bucureşti.

Din 1995 a plecat în SUA, ca cercetător principal la corporaţia Honeywell, care operează în peste 100 de ţări şi are o cifră de afaceri de 40 miliarde de dolari.

În ultimii 12 ani, dr. Cleo Cabuz a deţinut funcţia de vicepreşedinte pentru cercetare şi dezvoltare a grupului de afaceri Siguranţa Vieţii din cadrul Honeywell, calitate a avut în subordine peste 1.000 de ingineri din 13 ţări ale lumii.

Clădiri faimoase din lume, precum Burj Tower din Dubai, Terminalul 5 din aeroportul London Heathrow, stadionul Wembley, sau facilităţile utilizate la Olimpiada de la Beijing au sistemele de protecţie la incendii, de alarmare şi evacuare în caz de urgenţă dezvoltate sub directa îndrumare a sucevencei. De asemenea, marile rafinării ale lumii, din Golful Mexic până în China şi India, au sisteme de detecţie a gazelor toxice şi explozive dezvoltate sub conducerea Cleopatrei Cabuz.

Ca cercetător la Honeywell, ea a propus şi condus numeroase proiecte de cercetare finanţate de Agenţia de Cercetare Avansată pentru Apărare a SUA.

Dr. Cabuz promovează cu succes România în America

Pe lângă activitatea ştiinţifică, dr. Cleopatra Cabuz este preşedinte al Heritage Organization of Romanian Americans in Minnesota (HORA), o organizaţie non-profit axată pe păstrarea şi promovarea istoriei comunităţilor româneşti din Minnesota şi pe promovarea limbii, tradiţiilor şi culturii româneşti. HORA, cu suport financiar din partea Societăţii de Istorie a statului Minnesota, s-a angajat în realizarea unei trilogii cinematografice pentru documentarea emigraţiei românilor în acest stat. Primul film documentar intitulat “Mia şi Drumul” (Thousand Dollars and Back) a fost lansat în 2014 şi a fost nominalizat pentru un premiu Emmy acordat filmelor de televiziune. În octombrie 2017 a avut loc premiera părţii a doua din această trilogie, intitulată “Prin Cortina de Fier – din România” (Through the Iron Curtain – From Romania). Acest documentar a fost realizat în colaborare cu televiziunea publică americană PBS. De asemenea, Cleopatra Cabuz a fondat Corul "Ciprian Porumbescu" din Minnesota şi în decembrie 2017 a lansat un CD cu colinde româneşti în aranjamente vocal instrumentale inedite. Pe timpul sărbătorilor de iarnă din 2017, HORA a organizat o expoziţie cu obiceiuri tradiţionale româneşti, care a înregistrat peste treizeci de mii de vizitatori.

Reamintim că printre cei înscrişi în Cartea de Onoare a Valorilor Bucovinene se numără ministrul Educaţiei, Valentin Popa, în calitate de rector al Universităţii „Ştefan cel Mare”, managerul Spitalului de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou”, Vasile Rîmbu, jurnalistul Roman Istrati, şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, generalul de brigadă Ion Burlui, arhimandritul Iustin Dragomir, stareţul Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi.