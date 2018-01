Celebră la New York

Un celebru preparat servit în cel mai populat oraş din Statele Unite ale Americii, New York, care are aproape 9 milioane de locuitori, are origini româneşti, mai exact din Bucovina.

Aproape că nu există american care să nu fi încercat sendvişul cu pastramă făcută după o veche reţetă, din Bucovina. În Manhattan, cel mai faimos cartier din New York, acest sendviş se numără printre preparatele culinare preferate ale unor vedete precum Barbara Streisand sau Danny DeVito.

Reporterii Antena 1 l-au găsit pe cel care pregăteşte pastrama de vită pentru acest sendviş după o reţetă din anul 1800.

„Cei de acolo recunosc că reţeta originală vine din România, mai exact, de undeva din Nordul Bucovinei”, spune Radu Rughiniş, cel care a redescoperit reţeta veche de două secole şi care vrea să o facă, din nou, celebră şi în România.

Deja sunt restaurante unde a început să fie servit „NYC’s Pastrami Sandwich”, produsul culinar care face furori printre americani.

Pentru un sendviş ca la New York, aveţi nevoie de pâine ciabatta (pâinefără frământare) sau focacia, un sos de muştar cu smântână, piept de vită maturată în crustă de condimente, telemea maturată, salată de varză murată cu chimen şi dulceaţă de ceapă. Dar savoarea preparatului depinde mult şi de felul în care este afumată carnea.

Pastrama, o delicatesă la New York

„Pastrama este o delicatesă în oraşul supranumit creuzetul Americii. Poate cel mai cunoscut <pastrami sandwich> este cel pe pâine de secară. Sandwich-ul a fost făcut faimos de Sussman Volk, care-l servea în anul 1887. O carte despre oraş, scrisă în 1995, arată că Volk a emigrat din Lituania şi a deschis, pe la finele secolului XIX, o măcelărie în New York”, spun cei de la Gastroart.ro.

Legenda spune că Volk ar fi primit o reţetă pentru pastramă de la un emigrant român, contra păstrării unor bagaje pentru naţionalul nostru, care făcea o vizită în ţara natală. Cert este că jurnalele comerciale ale vremii indicau România ca sursă de pastramă, cu Brăila drept principal port de desfacere.