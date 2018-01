COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 22 ianuarie 2018 – Începând de astăzi, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pune la dispoziţia asiguraţilor un instrument online prin care se pot obţine informaţii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesând pagina de internet a Autorităţii, www.asfromania.ro.

Căutarea se poate face simultan pentru maximum cinci vehicule, iar criteriile de căutare sunt numărul de înmatriculare sau numărul de identificare a autovehiculului (seria de şasiu). Rezultatele furnizate reprezintă încadrarea în clasa B/M pentru fiecare autoturism în parte, pentru data de referinţă aleasă, precum şi alte detalii privind poliţa RCA (compania de asigurare, durata contractului).

„Acest instrument oferă un plus de transparenţă în ceea ce priveşte detaliile contractelor RCA şi, de asemenea, informează în permanenţă asiguraţii cu privire la clasa de B/M în care sunt încadraţi. Consider că aplicaţia pe care am lansat-o astăzi va fi foarte utilă consumatorilor, pentru că sistemul bonus-malus are un rol esențial în determinarea tarifului poliţelor auto obligatorii”, a declarat domnul Leonardo Badea, Preşedintele ASF.

Conform noii legislaţii din domeniul asigurărilor (art. 32 din Norma ASF nr. 20/2017), ​în situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, acesta beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului B/M pentru toate vehiculele, respectiv cea mai favorabilă asiguratului. În cazul persoanelor juridice, sistemul B/M se aplică pentru fiecare vehicul în parte.

Prin interogări succesive - pentru date de referinţă diferite - acest instrument online permite utilizatorilor să genereze şi un istoric al încadrării în clasele de B/M ale autovehiculelor deţinute.

Acordarea celei mai favorabile clase de B/M pentru toate autoturismele deţinute de o persoană fizică se face în contextul mai larg creat de noua legislaţie aplicabilă contractelor RCA (Legea nr. 132/2017, Norma nr. 20/2017) care, prin introducerea unor noi mecanisme – printre care tariful de referinţă, noul sistem bonus-malus, decontarea directă, noţiunea de asigurat cu risc ridicat etc. – a creat premisele necesare echilibrării şi bunei funcţionări a pieţei asigurărilor auto obligatorii.



