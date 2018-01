Liber

Un rădăuţean care este acuzat că făcea partea dintr-o grupare de traficanţi de droguri rămâne în libertate chiar dacă prima instanţă a emis pe numele său mandat de arestare. Valerian Cătălin Bălici, zis „Ralph”, a fost arestat în lipsă la finalul săptămânii trecute de un magistrat de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava. Măsura nu a fost acceptată de Bălici, care prin intermediul avocatului său a formulat contestaţie. În cursul zilei de ieri, Curtea de Apel Suceava a admis contestaţia şi a dispus anularea mandatului de arestare în lipsă.

„Decizia Curţii este corectă, instanţa a dat eficienţă apărărilor invocate de noi şi a constatat că în cauză nu se impunea arestarea preventivă”, a arătat Marius Rădăcină, avocatul lui Bălici.

Apărătorul rădăuţeanului spune că nu s-a pus nici un moment problema de a se sustrage urmăririi penale, iar toate neclarităţile vor fi lămurite în curând.

„Mandatul de arestare preventivă în lipsă emis în cauză a fost anulat, iar în acest moment clientul meu nu mai este căutat de organele judiciare. Când Bălici Cătălin va reveni în ţară, ne vom prezenta la DIICOT pentru lămurirea situaţiei sale juridice”, a concluzionat avocatul Marius Rădăcină.

Valerian Cătălin Bălici, zis „Ralph”, este acuzat că a făcut parte din gruparea coordonată de inculpaţii Răzvan Percec şi Lucian Huţuleac, zis „Duţu”, ultimul fiind cel care l-a lovit cu sabia în cap pe poliţistul Dan Ciprian Sfichi, în timpul percheziţiilor din data de 5 decembrie 2017.

În acest dosar sunt arestaţi preventiv trei inculpaţi: Alexandru Huţuleac, în vârstă de 29 de ani, Răzvan Percec, în vârstă de 26 de ani, şi Andrei-Iulian Lungoci, de 27 de ani, toţi din municipiul Rădăuţi.

Împotriva acestei grupări s-a acţionat mai întâi în 2016, mai mulţi inculpaţi fiind arestaţi preventiv şi apoi plasaţi sub control judiciar. Din ancheta procurorilor DIICOT rezultă că inculpaţii Alexandru Huţuleac şi Răzvan Percec, adică şefii grupării care acţiona şi în anul 2016, s-au reunit după data de 13 august 2016, când au fost puşi în libertate de sub puterea mandatelor de arestare preventivă, şi, deşi se aflau sub control judiciar, în cursul lunii octombrie 2016 au iniţiat un nou grup infracţional specializat în comercializarea de substanţe cu efecte psihoactive. Ulterior, în februarie 2017, în grupare ar fi fost cooptat şi Andrei-Iulian Lungoci, arată anchetatorii.

Etnobotanicele, rezultă din cercetări, ar fi fost vândute prin intermediul unor complici, pentru ca activităţile lor infracţionale să nu poată fi depistate de ofiţerii Antidrog, despre care bănuiau că îi monitorizează în continuare.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au conexat în acelaşi dosar mai multe infracţiuni şi inculpaţi, inclusiv fapta de tentativă de omor asupra poliţistului Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul de Acţiuni Speciale.