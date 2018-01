Pentru credinţă

Credinţa în Dumnezeu, dar şi în apropierea celei de-a doua veniri pe pământ a lui Isus Hristos, l-a făcut pe un bărbat din Câmpulung Moldovenesc, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi, care face parte din cultul adventist, să ia decizia să renunţe la proprietăţile sale lumeşti şi să ia calea propovăduirii cuvântului Domnului. Fără doar şi poate o mare parte dintre cei care au trecut pe strada Calea Transilvaniei din Câmpulung Moldovenesc, la ieşire spre Vatra Dornei, au observat o casă cu două niveluri, străjuită din unul dintre balcoane de doi soldaţi romani. De ceva timp, pe faţada casei a apărut un anunţ cât se poate de inedit, prin care proprietarul imobilului, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi, anunţă că dă casa la schimb pe nimic altceva decât pe 100.000 de Biblii. Şi pentru că este convins că a doua venire a lui Isus Hristos este aproape, alături de anunţul „imobiliar” a amplasat un banner pe care este scris mesajul „Fii pregătit! Isus revine!” Casa dată la schimb are şase dormitoare, garaje la parter, iar valoarea de impozitare este de puţin peste 600.000 de lei.

Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi vrea să ducă Bibliile în ţări în care „încă este foame de cuvântul lui Dumnezeu”

Contactat telefonic pentru a afla ce l-a determinat să dea casa la schimb pe 100.000 de Biblii, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi ne-a spus că acest demers „este doar o mică parte din ceea ce am eu pe inimă să fac”. Plecat la muncă în Spania de peste 21 de ani, câmpulungeanul ne-a povestit că vrea să renunţe la casă pentru a putea să facă rost de biblii pe care ar urma să le ducă, într-o acţiune de misionariat, în ţări din Africa, dar şi în alte ţări „unde încă este foame de cuvântul lui Dumnezeu”.

„Am pus acest anunţ pentru că eu consider că revenirea Domnului Isus Hristos e foarte aproape, iar bunurile, casa mea, nu mai au nici o valoare. Am înţeles din profeţii că Domnul Hristos revine foarte curând. Aşa cum s-a profeţit când trebuia să se nască domnul Hristos, şi au ştiut doar trei magi care au citit din profeţii, şi s-au dus la împăratul Irod şi au întrebat unde este împăratul de curând născut, aşa este scris şi în Daniel şi Apocalipsa în timpurile în care trăim. Şi am înţeles că în foarte scurt timp revine Domnul Hristos. Deci problema este foarte, foarte serioasă”, a povestit bărbatul din Câmpulung Moldovenesc.

El a spus că înţelegând acest lucru, bucuria lui cea mai mare este să dea casa la schimb pe Biblii, pe care să le împartă în acţiuni de misionariat. „Sunt un om simplu, modest, şi vreau şi eu să fiu mântuit. Anunţul este un simbol. Vreau să-mi dedic toată viaţa mea să fac tot ceea ce pot şi cred că este bine ca să mă salvez pe mine şi pe cei din jurul meu. Am făcut lucrul acesta înaintea Domnului. Şi dacă Dumnezeu va considera că trebuie să duc Bibliile pe care le voi primi, mă voi duce cu cea mai mare putere. Mai simplu pentru cineva ar fi să dea banii pe casă. Dar consider ca din partea lui Dumnezeu. Mă voi duce cu fruntea sus pentru că Dumnezeu îmi spune”, ne-a mai declarat Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi, care a adăugat că o primă acţiune de misionariat în Africa o va avea peste o lună sau două, când va duce mai multe Biblii primite de la o biserică.

Bibliile trebuie să fie în engleză sau franceză

Câmpulungeanul spune că a primit deja mai multe telefoane din partea unor persoane interesate de casă, dar încă nu a ajuns la o înţelegere cu acestea. Şi asta pentru că cei care vor să facă schimbul trebuie să ştie că în mod obligatoriu Bibliile trebuie să conţină şi Vechiul şi Noul Testament, dar şi să fie în engleză sau franceză. Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi ne-a declarat că ar accepta să dea casa şi dacă va veni cineva cu mai puţin de 100.000 de biblii. „Eu vreau să-l ajut pe client, dar Biblia trebuie să fie completă. O Biblie se vinde şi la mai puţin de un euro. Iar la numărul de Biblii pe care îl cer un potenţial client este liber să caute şi să se intereseze de unde ar putea să găsească cea mai bună ofertă. De asemenea, am cerut Biblii în engleză şi franceză, dar dacă există cineva care mai are şi nişte Biblii în română sau altă limbă le voi primi, pentru că vreau să-l ajut”, a explicat bărbatul.

Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi a adăugat că cel care va lua casa va primi şi cei doi soldaţi romani din balcon. El a spus că acum îi pare rău că a comandat cei doi soldaţi şi i-a pus în balconul casei, pentru că „soldaţii romani sunt cei care l-au străpuns cu suliţa pe domnul Isus Hristos”. „Dacă ar fi acum să mai gândesc să fac soldaţi nu aş mai face. Dar aşa au fost vremurile atunci când i-am făcut”, a adăugat bărbatul din Câmpulung Moldovenesc.

Oamenii cred că anunţul este o glumă

Deşi aşa cum singur spune anunţul pus pe casă este cât se pare de serios, mulţi dintre cei care trec pe lângă imobil nu cred acest lucru. O femeie cu care am vorbit ieri ne-a spus că personal crede că anunţul este o glumă şi că şi dacă ar fi adevărat nu ar face acest schimb. „Să fie sănătos, dar eu cu siguranţă nu aş da. Nu m-aş încumeta să strâng 100.000 de Biblii, plus că e prea mare casa”, ne-a declarat femeia.

Şi un alt câmpulungean, Costică Gherasim, este sceptic că Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi va reuşi să facă schimbul pe care şi-l doreşte, dar şi că acesta iroseşte munca de o viaţă. „Indiferent câtă credinţă ai avea, să munceşti o viaţă şi să o dai pe Biblii... Şi cu cărţile ce face? Nu e rău dacă le împarte. La cât de greu se fac banii astăzi, dacă ia Bibliile şi le dă, cu ce te alegi tu sau copiii tăi?”, se întreabă Costică Gherasim.

Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi a construit, la Benia, o biserică independentă numită „Casa de rugăciune pentru toate popoarele”

Pe intenţia de a împărţi Bibliile în ţări în care „încă mai este foame de cuvântul lui Dumnezeu”, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi spune că tot din credinţă a construit, din banii lui, o biserică independentă, care nu ţine de nici un cult religios, în localitatea Benia, din comuna Breaza. Biserica este una independentă şi se numeşte „Casa de rugăciune pentru toate popoarele”. Câmpulungeanul spune că împreună cu un specialist, în fiecare sâmbătă se fac transmisiuni online cu predici pe teme de profeţii biblice. „La biserica din Benia se studiază Biblia într-o aşa măsură încât toţi să înţeleagă profeţiile şi timpurile în care trăim”, povesteşte bărbatul, el considerând că acest lucru este unic în Europa.