Planuri anulate

Celebrul concurs muzical Eurovision, ale cărui preselecţii se derulează în prezent, la TVR, nu va mai avea una dintre semifinale la Suceava, aşa cum se intenţiona iniţial.

Problema care a împiedicat concretizarea acestui parteneriat, între administraţia locală şi televiziunea naţională, este legată de pretenţiile financiare ale organizatorilor, care solicitau ca toate costurile să fie acoperite de gazda evenimentului.

„Nu mai organizăm la Suceava una dintre semifinalele Eurovision. Am toată documentaţia şi dosarele de corespondenţă, noi am primit o solicitare să găzduim Eurovisionul, am spus că suntem de acord, cu mare plăcere.

Drept urmare ne-au trimis un deviz de 128.000 de lei. Din păcate, conform legislaţiei din România, nu avem bază legală să suportăm mai mult de 50% din aceste cheltuieli.

Sunt o serie de cheltuieli, gen diurnă, onorarii, comisioane, care nu sunt decontabile legal, la fel ca şi la activităţile sportive. Primăria nu este sponsor, să dea banii şi gata, legal, nu puteam să le decontăm decât 60.000 de lei”, a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Discuţiile purtate pornind de la aceste calcule nu au dus la concretizarea parteneriatului, pentru că în continuare se solicita achitarea tuturor costurilor de organizare a evenimentului.

„Le-am explicat că nu avem această posibilitate, încât au mutat semifinala în altă parte. Asta este, ne pare rău, dar noi, ca municipalitate, trebuie să avem grijă în primul rând la respectarea legii. În ce situaţie jenantă ne-am fi putut afla dacă acceptam propunerea lor aşa, apoi venea Curtea de Conturi şi ne punea să le luăm banii înapoi, ba chiar să le calculăm şi penalităţi! Era o onoare pentru noi să găzduim acest eveniment, am avut toată deschiderea necesară, din păcate nu sunt de vină nici ei, nici noi, ci legislaţia românească”, a adăugat edilul sucevean.

Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională va avea cinci semifinale, organizate în cinci oraşe. Semifinalele debutează duminică, 21 ianuarie, la Focşani, cu prima semifinală, următoarele fiind organizate la Timişoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), în Salina Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie). Organizatorii au stabilit repartizarea pe semifinale a celor 60 de piese selectate, în fiecare semifinală urmând să intre câte 12 piese.