Cristian Bordeanu a primit 1 an şi 5 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi un termen de încercare de 2 ani

Definitiv

Suceveanul care a condus în stare avansată de ebrietate un Mercedes pe străzile Sucevei şi a provocat un accident în intersecţia de la Nordic, pe 27 decembrie 2016, distrugând semaforul şi acroşând un pieton, a scăpat de puşcărie. Dacă Judecătoria Suceava l-a condamnat la 1 an şi 5 luni de închisoare cu executare, magistraţii de la Curtea de Apel au decis ieri că nu este cazul unei condamnări cu executare. Astfel, Cristian Bordeanu a primit 1 an şi 5 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi un termen de încercare de 2 ani. Soluţia de ieri este definitivă.

Lui Cristian Bordeanu i s-a mai impus şi interdicţia de a conduce vehicule timp de un an după ispăşirea pedepsei.

După accident, pentru că era încarcerat, confuz şi cu leziuni, bărbatul nu a putut fi verificat pe loc cu etilotestul. I s-au recoltat însă probe biologice de sânge, iar rezultatele sunt elocvente. În rechizitoriul de trimitere în judecată al procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava se arată că la prima probă a rezultat o alcoolemie de 2,55 g/l alcool în sânge, în timp ce la proba II analiza toxicologică a arătat valoarea de 2,40 g/l alcool în sânge.