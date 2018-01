Din bugetul Sucevei

Acoperirea Patinoarului Areni, o investiție solicitată de mulți suceveni – iubitori ai patinajului pe gheață sau ai sporturilor, în general, va fi demarată anul acesta, de municipalitate, din fonduri proprii.

La ședința de Consiliu Local de luni, extraordinară, în cadrul căreia s-a discutat de schimbarea destinației unui credit aprobat din 2016, pentru realizarea unor investiții demarate anterior, dar neconcretizate din lipsă de fonduri, a fost adusă în discuție, de către consilierul local Ovidiu Milici, o doleanță mai veche a sucevenilor – acoperirea patinoarului. Cum lista investițiilor propuse spre finanțare din credit nu mai putea fi modificată, acesta a solicitat să fie luată în calcul acoperirea Patinoarului Areni în proiectul de buget pe 2018, care nu a fost discutat încă.

Primarul Ion Lungu i-a răspuns imediat că asta urma să și anunțe, că anul acesta vor fi alocate fonduri pentru demararea investiției de modernizare a patinoarului.

„Nu am acționat mai devreme pentru că aveam depuse solicitări de acoperire și modernizare a Patinoarului Areni prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Cum proiectul de realizare a Sălii Polivalente a fost selectat deja spre finanțare de la CNI, nu sunt șanse să ni se aloce fonduri și pentru patinoar, la câte cereri de investiții au din toată țara. De aceea am și propus să prindem în acest an 500.000 de lei pentru acoperirea patinoarului – demararea procedurilor, proiect și licitație, încât să finanțăm lucrarea din fonduri proprii, cu buget multianual”, a explicat edilul sucevean.

Recent, în mediul online a fost lansată o petiție - „Salvați patinoarul Areni” , semnată de sute de suceveni, prin care se solicita tocmai acoperirea și modernizarea acestei baze sportive.

Patinoarul din Areni şi-a deschis porţile în 1976, iar de-a lungul celor 40 de ani de funcţionare, mii şi mii de tineri au pus pentru prima dată aici patinele în picioare, unii doar pentru agrement, iar alţii făcând chiar performanţă în hochei.

Acoperirea patinoarului ar extinde cu câteva luni perioada de folosire a acestuia, fiind mai puțin afectat luciul de gheață de capriciile vremii, iar o „cosmetizare” a întregului complex, îmbătrânit de vreme, se impune, pentru a-l face mai atractiv unui segment mai mare de populație.