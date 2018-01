Patinoarul Areni are nevoie de numeroase lucrări de modernizare

Solicitare

Începând de vineri, 12 ianuarie, în mediul online circulă o petiţie care aduce în atenţia sucevenilor şi mai ales a autorităţilor locale starea dezolantă în care se află în prezent patinoarul Areni, petiţia solicitând imperativ reabilitarea şi modernizarea acestuia.

”Salvati patinoarul Areni” a fost lansată de suceveanul Cătălin Paladi, iar în primele trei zile a fost semnată de aproape 200 de suceveni.

Redăm în cele ce urmează, integral, textul petiţiei: "Dragi suceveni,

Acum mai bine de 40 de ani s-a construit patinoarul Areni. La acel moment a fost o realizare de excepţie pentru oraşul nostru, având în vedere ca în ţară mai erau doar patru patinoare artificiale. Sunt convins că pentru noi toţi, la acea vreme, a fost o încântare. Sunt convins că pentru mulţi încă mai este.Ajutaţi-i şi pe copiii noştri să afle cât de frumos este patinajul recreativ, patinajul artistic, hockey-ul sau patinajul viteză. Este o oportunitate pe care multe alte oraşe şi-ar dori să o aibă. Un patinoar artificial modern presupune să fie acoperit, să aibă vestiare şi grupuri sanitare decente, snack-baruri, magazine cu specific, tribune, etc. În acest moment patinoarul Areni mai are puţin şi ajunge o paragină, mai are puţin şi moare. Se pare că pentru Primăria Suceava nu mai este o prioritate modernizarea patinoarului (în 2017 a fost o prioritate, dar nu s-a realizat nimic). Este patinoarul nostru, este oraşul nostru”.

Pe lângă semnături, câţiva suceveni au lăsat şi comentarii referitoare la starea actuală a patinoarului artificial Areni, un simbol în paragină al sportului pe gheaţă şi al mişcării în aer liber.

„Vrem patinoar mai mult de două luni pe an”, comentează unul dintre semnatari, un altul adăugând că „Îmi place să patinez, dar spaţiul şi condiţiile unde îţi schimbi patinele înainte şi după ce ai patinat lăsă de dorit. Ar fi necesare modernizării majore, mai ales că există foarte multe persoane care merg la patinoar”.

Un sucevean îşi argumentează susţinerea faţă de petiţie menţionând că „suntem în 2018 şi ar trebui să avem un patinoar care să arate şi să fie funcţional şi care să corespundă unei ţări din Uniunea Europeană”. „Mi-am petrecut copilăria pe patinoarul din Areni. Un patinoar este o achiziţie fabuloasă a unui oraş şi încurajează mişcarea în aer liber a copiilor pe timpul iernii”, mai semnalează un internaut.

Dinspre autorităţi au circulat numeroase promisiuni legate de modernizarea patinoarului

Patinoarul din Areni şi-a deschis porţile în 1976, iar de-a lungul celor 40 de ani de funcţionare, mii şi mii de tineri au pus pentru prima dată aici patinele în picioare, unii doar pentru agrement, iar alţii făcând chiar performanţă în hochei.

În timp însă, fără lucrări constante de modernizare, patinoarul a înţepenit sub un aer ponosit şi sărăcăcios, iar aspectul dezolant te însoţeşte de la biroul de închiriat patine, la magazinul cu gustări, la toaletă, mantinelă, tribune, la holul care este folosit drept vestiar.

Dinspre autorităţi au circulat şi promisiuni legate de acoperirea patinoarului, însă lucrări concrete nu s-au iniţiat.

Totuşi, preţurile au rămas accesibile pentru toată lumea, încurajând sportul şi mişcarea în aer liber, cu reduceri pentru elevi şi studenţi.