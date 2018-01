Scandalos

Un tânăr om de afaceri ce deține o societate pe raza comunei Șcheia, care a sesizat anul trecut șase fapte de furt de pe spațiul pe care îl deține, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută din partea polițiștilor. Dacă tânărul se aștepta ca poliția să-i recupereze măcar o parte din bunurile furate de hoți, în loc de asta, el s-a trezit amendat cu 10.000 de lei. Ceea ce este și mai scandalos este că acesta a fost amendat la legea privind paza obiectivelor și valorilor, însă pentru o neregulă măruntă. Deși are instalate 8 camere video, buton de panică și contract cu o firmă de securitate, amenda i-a fost dată pentru că nu avea făcută analiza de risc pe unitate, practic o hârtie care se depune la dosar. Din punctul nostru de vedere, ce s-a întâmplat în acest caz este o mare bătaie de joc, chiar dacă, strict pe litera legii, polițiștii care au dat amenda sunt acoperiți.

Un tânăr om de afaceri exasperat anul trecut de pagubele făcute de hoți

La finele lunii august a anului trecut, Claudiu Corduneanu era protagonistul unui material apărut în cotidianul nostru. Acesta era exasperat de faptul că hoții i-au spart o autoutilitară Mercedes, furând din interior tot ce au găsit, o stație de amplificare, una de emisie-recepție, DVD-uri şi un monitor. Pentru Claudiu Corduneanu era a șasea oră când era călcat de spărgători pe proprietatea sa. Hoții au furat din mașini parcate la spălătoria pe care o deține ori au spart hala și au luat ce au găsit în interior.

Bărbatul s-a arătat nemulțumit atunci că polițiștii nu au făcut mare lucru.

Nu a recuperat nimic din prejudiciile foarte mari

„Domnul polițist care a venit la fața locului şi a făcut cercetări mi-a spus că nu s-au putut lua amprente pentru că a plouat. E a şasea oară când nimeni nu face nimic pentru noi, rămânem numai cu paguba”, declara atunci, supărat, Claudiu Corduneanu.

Lucrurile nu s-au schimbat în vreun fel nici până astăzi. Deși o mare parte din autorii de furturi de la Șcheia au fost puși sub acuzare, câțiva fiind chiar arestați preventiv sau condamnați, tânărul nu a recuperat nici un leu din prejudicii.

„Nu s-a rezolvat nimic, nu am recuperat nici măcar 10 bani, numai la ultimul furt, din autoutilitara Sprinter, mi s-au luat bunuri de 40-50 de milioane de lei vechi”.

Tânărul a făcut investiții vizibile în sistemul de securitate

Pe 19 decembrie anul trecut, la sediul societății tânărului au venit doi polițiști care au început să verifice sistemul de securitate. Este vorba de prevederile Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.

„Au venit în control de la poliție să vadă dacă sistemul de securitate e OK, aveam tot, dar mi-au spus că nu am o analiză de risc de care nu știam că este nevoie. Am opt camere video, am sistem de securitate, contract cu firmă de pază și protecție, buton de panică la care au venit agenții în 3-4 minute, dar nu a contat. Mi-au dat amendă de 10.000 de lei”, este nemulțumit tânărul.

După cum am putut vedea și noi la sediul firmei sale, acesta are montate şase camere video exterioare și două interioare, un sistem de supraveghere bine pus la punct. Mai mult, acesta a pus în mai multe rânduri la dispoziție poliției, anul trecut, imagini video, după ce s-au dat spargeri.

Crede că polițiștii au venit hotărâți să-l amendeze

Analiza de risc este practic o hârtie care se depune la dosarul de securitate, în care se face o analiză privind vulnerabilitățile societății. O astfel de hârtie se scoate cu suma de 300 de lei.

„Cred că erau siguri pe ei că trebuie să îmi dea amendă, mie așa mi s-a părut. Eu m-am tot plâns de furturi și am mai făcut, ca să zic așa, scandal în presă, în sensul că am spus ce se întâmplă și e posibil ca unii să fi fost deranjați”, crede tânărul om de afaceri.

Agenții care au fost în control se numesc Lucian Puiul și Elena Agapia Măriuța.

„Au venit și au început să completeze hârtii, le-am zis că am și camere și contract cu firmă de securitate, dar ei mi-au spus imediat că nu am analiza de risc. Deci ei știau că nu o am și au venit să mă amendeze”, este de părere Claudiu Corduneanu.

Amendă legală. Dar morală?

Conform HG 301/2012, pentru lipsa analizei de risc, amenda este între 10.000 și 20.000 de lei. Așadar, agenții constatatori au aplecat sancțiune minimă, însă extrem de mare pentru un tânăr care a renunțat să mai muncească în străinătate și încearcă să se descurce acasă, cu o afacere.

Repetăm, chiar dacă amenda este acoperită de lege, având în vedere contextul, anume că existau elementele principale de securitate, iar omul a fost păgubit în repetate rânduri de hoți, fără ca poliția să-l ajute să recupereze nimic, această sancțiune este, din punctul nostru de vedere, o bătaie de joc față de oamenii care încearcă să muncească în această țară.

Poliția verifică intens societăți vulnerabile la hoți

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava anunța, spre finele anului trecut, că, după ce s-a reușit o diminuare importantă a numărului faptelor de furt comise de romii din Șcheia, se va pune accent pe intrarea în legalitate a agenţilor economici din localitate, pe linia Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Asta înseamnă sisteme de alarmare şi în general sisteme de securizare a bunurilor, aspect deosebit de important într-o localitate în care ani de-a rândul s-au comis foarte multe furturi, fie că vorbim de spargeri de case, maşini sau societăţi comerciale.

Acest demers nu poate fi, la prima vedere, decât de apreciat, și așa și este. Un agent economic care nu se asigură în nici un fel împotriva hoților și apoi se plânge trebuie sancționat, însă mai întâi învățat ce să facă. Nu este însă și cazul lui Claudiu Corduneanu, care a fost amendat doar pentru că nu avea o hârtie la dosar.

Speră ca judecătorii să anuleze amenda ori să o schimbe în avertisment

Tânărul a contestat deja, prin avocat, amenda în instanță și speră ca judecătorii să dea dovadă de clemență și să schimbe sancțiunea în avertisment ori chiar să o anuleze. Asta cu atât mai mult cu cât, susține tânărul, nu a fost avertizat mai întâi de polițiști cu privire la lipsa analizei de risc. Cel puțin așa ar trebui să lucreze o poliție care să vină în sprijinul cetățeanului, cu atât mai mult al celui care face eforturi pentru a se descurca pe propriile picioare în această țară.