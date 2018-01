Înapoi în bănci

De astăzi, 15 ianuarie, elevii și preșcolarii revin la cursuri, după ce au avut parte de o vacanță de iarnă generoasă, de trei săptămâni, însă următoarele zile libere vin mai repede decât s-ar fi așteptat: peste doar trei săptămâni. Este vorba despre vacanța intersemestrială, programată în perioada 3 - 11 februarie 2018. Anul 2017-2018 îi găsește în bănci pe circa 120.000 de elevi și preșcolari suceveni, 7.800 de profesori și aproape 2.000 de cadre nedidactice și auxiliare.

După vacanța de o săptămână dintre semestre, urmează cursuri între 12 februarie și 31 martie, după care o nouă vacanță, cea de primăvară (31 martie - 10 aprilie 2018).

Anul școlar se încheie pe 16 iunie, însă elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile mai repede, adică pe 8 iunie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018.

„Şcoala altfel” va avea o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi se va derula până pe 31 mai 2018, în funcție de decizia școlii.

Cursurile anului şcolar 2017-2018 însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni), potrivit Ministerului Educației.

Bacalaureatul începe în mai puțin de o lună

Poate cea mai interesantă noutate a perioadei care urmează este debutul examenului de bacalaureat, în luna februarie, când sunt programate probele orale. Intervalul 29 ianuarie - 2 februarie este destinat înscrierii candidaților la prima sesiune a examenului maturității.

În zilele de 12 şi 13 februarie 2018 se va desfășura proba orală la limba română (proba A), care va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 14 și 15 februarie. În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în 21 şi 22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C). După probele de evaluare a competențelor, bacalaureatul continuă în luna iunie.

Simulări pentru examenele naționale

Pe lângă probele orale ale bacului, pe elevii din clasele a XII-a îi aşteaptă şi simulările probelor scrise ale examenului. Simularea examenelor naționale îi vizează și pe elevii de clasa a XI-a și pe cei de clasa a VIII-a care se pregătesc de examenul de final de gimnaziu (evaluarea națională). În perioada următoare ministerul va transmite calendarul desfășurării probelor, cel mai probabil acestea urmând să fie programate în luna martie. Testarea va avea loc în condiţii identice celor de la bac sau evaluarea națională, cu subiecte structurate asemănător, pentru ca elevii să se familiarizeze cu atmosfera de examen. La aceste teste sunt așteptați circa 7.000 de elevi de clasa a VIII-a, 5.900 de clasa a XI-a și 5.200 de clasa a XII-a (plus aproape 400 de elevi din clasa a XIII-a, de la seral și învățământ fără frecvență).

Perioadă aglomerată și pentru cei de la gimnaziu

Evaluările nu-i ocolesc nici pe elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, în luna mai fiind stabilite evaluări pentru aceștia. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale, urmărindu-se totodată evoluția elevilor pe parcursul gimnaziului. Elevii de clasa a II-a sunt primii care vor susține evaluarea, în perioada 7 - 10 mai 2018, la limba română (scris și citit), matematică și limba maternă (scris și citit). Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, are loc în perioada 15 - 17 mai, la limba română, matematică și limba maternă. Elevii de-a VI-a au testări pe 23 și 24 mai, la limbă și comunicare și matematică și științe ale naturii.

Ministerul Educaţiei urmăreşte ca prin intermediul acestor evaluări naţionale să poate urmări mai bine cum evoluează fiecare elev, dar şi dacă şi unde sunt probleme la nivel de şcoală, de clasă sau de elev.