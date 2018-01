Dosar penal

Chiar dacă se află în puşcărie, unde are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare, Vasile Coroamă, zis „Tomuţa”, din Vicovu de Jos, nu a scăpat de belele. Zilele trecute, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi au dispus aplicarea sechestrului asigurator pe casa şi anexele locuinţei, dar şi pe un teren, toate amplasate în Vicovu de Jos. Măsura a fost luată într-un dosar de contrabandă în care „Tomuţa” a fost pus sub acuzare în urmă cu câteva săptămâni.

Este vorba de un dosar vechi de mai bine de trei ani care la un moment dat a făcut parte dintr-o cauză mai complexă, care-l privea pe comisarul-şef Cristian Macsim, fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Suceava, dar şi pe şi poliţiştii Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă, toţi de la Secţia 4 Poliţie Rurală Gălăneşti.

Pe 22 decembrie 2014, mai multe echipe coordonate de un procuror DNA Suceava au descins la mai multe locuinţe. Dacă în cazul lui Cristian Macsim şi a celor trei poliţişti s-a început urmărirea penală, o parte dintre ei fiind şi reţinuţi, nu la fel s-a întâmplat şi cu Vasile Coroamă.

La locuinţa acestuia, la percheziţia efectuată în aceeaşi zi de 22 decembrie 2014, s-au găsit 5.000 de pachete de ţigări de contrabandă, cele mai multe marca Viceroy, care au fost ridicate şi indisponibilizate. Deşi era evident că bunurile nu puteau fi aduse legal şi erau din contrabandă, împotriva lui „Tomuţa” nu s-a luat nici o măsură, başca nu s-a început nici măcar urmărirea penală.

„Tomuţa”, martor pentru DNA împotriva poliţiştilor de la Gălăneşti

Amară ironie, acelaşi „Tomuţa”, la locuinţa căruia s-au descoperit 5.000 de pachete de ţigări de contrabandă, a fost martor pentru DNA Suceava împotriva celor trei poliţişti de la Gălăneşti. În declaraţia dată pe 22 decembrie 2014, Vasile Coroamă a oferit „detalii picante” despre aşa-zisa activitate de contrabandă în care erau implicaţi mai mulţi poliţişti, cu precădere Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă.

Vom reda mai departe o parte din declaraţiile de martor ale lui „Tomuţa”, declaraţii care le-au provocat un şir întreg de necazuri celor trei poliţişti. Mai exact, şi în baza acestei declaraţii, cei trei poliţişti au fost suspendaţi şi anchetaţi mai bine de un an şi jumătate, pentru ca în final cauza să fie disjunsă de la DNA la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, procurorii de aici dispunând în final clasarea.

„Despre ofiţerul Ciotău Marius pot declara că în 2012, un prieten al meu poliţist de frontieră, al cărui nume nu îl mai ştiu, m-a întrebat dacă sunt prieten cu Ciotău Marius, şeful Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti. Ciotău Marius avea preocupări de trafic ilegal de ţigări, fiind supravegheat de CIT din cadrul Poliţiei de Frontieră Rădăuţi, din câte reţin. Mi-a adresat această întrebare întrucât o maşină încărcată cu ţigări ar fi intrat în curtea lui Ciotău Marius, în beneficiul acestuia, riscând să fie prins de poliţiştii de frontieră. Poliţistul Ciotău Marius este posibil să fi fost atenţionat de apropiaţi despre faptul că este în atenţia poliţiei de frontieră, ocazie cu care a scăpat rapid de ţigări.

Toţi poliţiştii menţionaţi mai sus (n.r. - Ciotău, Pîrghie şi Chichiriţă) erau constituiţi într-un grup ce acţiona organizat cu scopul de a obţine profit din traficul cu ţigări şi cunosc faptul că o parte din ţigaretele pe care le-au transportat şi asigurat traseul erau depozitate la stâna lui Cofleţ, însă nu pot da mai multe detalii”, se arată în declaraţia de martor a lui „Tomuţa”.

În aceeaşi declaraţie dată la DNA Suceava în 22 decembrie 2014, Vasile Coroamă aproape că-şi plânge de milă şi se consideră o victimă a abuzurilor comise de doi dintre poliţişti.

„Personal am avut şi de suferit de pe urma abuzurilor comise de poliţiştii Ciotău Marius şi Pîrghie Ilie, în sensul că mi-au fabricat un dosar de tăinuire pentru că eu nu am declarat ce doreau ei să spun, respectiv că autorii unor infracţiuni de furt sunt persoanele indicate de ei, despre care eu nu aveam cunoştinţă”, sună o parte din declaraţia de martor a lui „Tomuţa”.

„Traficantul” Pîrghie şi cum a fost jefuită din răzbunare soţia acestuia, primăriţa din Voitinel

În această morişcă a acuzaţiilor fără suport real a intrat într-un episod şi agentul Ilie Pîrghie, soţul primăriţei din Voitinel. Acesta este acuzat că a intrat în coliziune cu maşina condusă de un anume „Climan” care transporta ţigări de contrabandă.

„În momentul în care agentul a coborât din maşină, numitul Climan a fugit de la locul faptei abandonând ţigările şi pe motiv că soţia acestuia nu a putut fugi de la faţa locului, agentul Pîrghie Ilie a fost nevoit să ia măsuri legale, însă a declarat o cantitate mai mică (n.r. - de ţigări), restul însuşind-o, aspect ce poate fi confirmat de Climan şi soţia acestuia”, a arătat Vasile Coroamă.

Şi acesta nu este doar un episod meteoric, pentru că, potrivit declaraţiei lui „Tomuţa” agentul Ilie Pîrghie nu era poliţist, ci un traficant sadea de ţigări de contrabandă, iar preocupările sale aveau să se repercuteze inclusiv asupra propriei familii.

Iată ce spune „Tomuţa” despre acest subiect: „Agentul Pîrghie Ilie a achiziţionat o cantitate de ţigări de la un cetăţean ucrainean pe nume Dumitru, fără a-i achita contravaloarea, iar după ce Pîrghie Ilie i-a făcut o nouă comandă de ţigări ucraineanului, agentul, cunoscând când este livrată marfa, l-a interceptat în trafic şi sub pretextul luării unor măsuri legale, i-a luat cantitatea de ţigarete fără să-i elibereze un document justificativ, spunând să stea liniştit că va rezolva el problema. Pentru a-şi recupera contravaloarea ţigărilor, ucraineanul a fost nevoit să apeleze la trei recuperatori moldoveni, nu ştiu cum au fost transportaţi aceştia la locuinţa poliţistului, cert este că cei trei au recurs la recuperarea sumei de bani pe cont propriu, prin exercitarea de ameninţări asupra concubinei, actualei soţii a poliţistului, Maria Pleşca – primarul comunei Voitinel”.

Din malaxorul conspiraţiei nu lipsesc nici procurorii. Potrivit lui Vasile Coroamă, toate acţiunile agentului Ilie Pîrghie erau „girate” de procurorul Sebastian Bucşă, care în 2014 activa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, iar acesta din urmă avea „spatele asigurat” prin prietenia cu procurorul Dumitru Dîmbu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, unde a activat până în iunie 2014.

Plângerea pentru mărturie mincinoasă împotriva lui Vasile Coroamă, „la naftalină” de aproape doi ani

Cei trei poliţişti au fost acuzaţi de inculpaţii de furt şi că făceau contrabandă cu ţigări. Aspectele menţionate de persoanele care le-au făcut plângere poliţiştilor la DNA Suceava şi care au fost susţinute de „martorul” Vasile Coroamă s-au dovedit în final doar fum. Aşa se face că în 2016, s-a dispus clasarea dosarului, iar Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă au fost repuşi în toate drepturile.

„La data de 22.XII.2014, la locuinţele inculpaţilor Ciotău Marius, Chichiriţă Constantin şi Pârghie Ilie Vasile, organele de urmărire penală au efectuat percheziţii domiciliare, ocazie cu care nu au fost identificate bunuri sau obiecte care să aibă legătură cu cauza şi nici bunuri deţinute ilegal, respectiv ţigări provenite din activităţi de contrabandă... Din actele de urmărire penală nu rezultă indicii că cei trei ar fi desfăşurat activităţi de contrabandă sau că ar fi preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut bunuri sau mărfuri care trebuiau plasate sub un regim vamal”, au arătat procurorii în ordonanţa de clasare.

La scurt timp după această soluţie, poliţiştii Marius Ciotău şi Ilie Pîrghie au înaintat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi. În această plângere, cei doi solicită efectuarea de cercetări împotriva lui Vasile Coroamă pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

Chiar dacă au trecut aproape doi ani de la depunerea acestei plângeri, pe o chestiune extrem de simplă, nici până în ziua de astăzi dosarul nu a fost soluţionat.

Pentru ce se află „Tomuţa” în penitenciar

Vasile Coroamă, zis „Tomuţa”, este închis în Penitenciarul Botoşani, unde are de executat 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală” și „lipsire de libertate”. Alături de el au ajuns în penitenciar şi Petru Gheorghe Muntean, zis „Murgu”, condamnat la 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii de „lipsire de libertate în mod ilegal”, precum şi Radu Sfichi, zis „Ţârcoi”, condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală” și „lipsire de libertate”. Tot la puşcărie a ajuns şi Radu Popescu, zis „Popescanu”, pedeapsa pronunţată în cazul său fiind de 6 ani de privare de libertate.

Povestea pentru care „Tomuţa” şi prietenii săi au fost condamnaţi s-a petrecut în primăvara anului 2008. La acea vreme, omul de afaceri Samuil Beniamin Antemie a împrumutat, cu dobândă între 10-15% pe săptămână, sume mai mari de bani, în mai multe tranşe, de la Coroamă, Sfichi şi Muntean, precum şi de la soţia şi cumnatul acestuia din urmă.

Din totalul împrumutat, Sam a achitat periodic, până în toamna anului 2008, diverse sume de bani doar lui „Tomuţa”, de la care luase iniţial, fără a semna vreun înscris sau contract de împrumut, suma de 36.000 de euro.

Întrucât nu a mai putut achita restul banilor şi dobânzile aferente, Sam a fost ameninţat în mai multe rânduri cu acte de violenţă şi chiar cu moartea.

În seara zilei de 30 aprilie 2009, „Tomuţa” şi „Ţârcoi” s-au dus cu autoturismul acestuia din urmă la Suceviţa, unde s-au întâlnit cu mai mulţi prieteni şi au consumat băuturi alcoolice.

Când s-au întors la Vicovu de Jos, „Tomuţa” şi-a adus aminte de datornicul Sam şi l-a sunat pe telefonul mobil, însă acesta nu i-a răspuns.

În urma insistenţelor, în jurul orei 5:00, Antemie l-a sunat pe Coroamă, iar acesta din urmă i-a cerut să se prezinte imediat la locuinţa sa, ameninţându-l că, se arată în rechizitoriu, în caz contrar îi va tăia capul. De frică, Beniamin Samuil Antemie s-a urcat în maşină şi s-a dus la Vicovu de Jos.

Între timp, însă, Vasile Coroamă l-a sunat şi pe Petru Muntean şi l-a chemat la vila sa. Dându-şi seama că „Tomuţa” era beat şi fiindu-i teamă să nu aibă probleme cu el, mai ales că îi datora 20.000 de euro, Muntean a renunţat să mai meargă la serviciu, unde trebuia să fie în jurul orei 7:00, şi s-a dus la vila familiei Coroamă.

În momentul în care a ajuns la faţa locului, afaceristul rădăuţean i-a cerut lui „Tomuţa” un nou termen pentru achitarea datoriei, însă răspunsul cămătarului a fost clar: „te tai bucăţi şi te îngrop în spatele casei”.

După ce „Popescanu” şi „Tomuţa” i-au turnat oţet cu forţa pe gât afaceristului datornic, „Ţârcoi” a adus două bucăţi de sfoară, cu care primii doi i-au legat victimei mâna dreaptă de la încheietură, precum şi degetul inelar. Pentru că Sam se zbătea şi se opunea din răsputeri, „Tomuţa” a vrut să-l lovească cu muchia toporului în cap, însă afaceristul a reuşit să se apere, băgând în faţă braţul stâng.

Procurorii descriu exact scena mutilării lui Beniamin Samuil Antemie: „Popescanu” l-a prins de gât pe afacerist, din spate, „Ţârcoi” a tras de capetele de sfoară pentru a întinde mâna victimei şi degetul inelar, iar „Tomuţa” a fixat cu mâna sa stângă mâna dreaptă a victimei pe masă şi i-a secţionat transversal ultima falangă a degetului inelar.

Victima a suferit o hemoragie puternică, în urma căreia au fost stropite cu sânge dalele de piatră din curte, cât şi banca pe care a stat.

Vasile Coroamă, susţin anchetatorii, i-a spus afaceristului plin de sânge că-şi face un medalion cu bucăţica de deget tăiată şi, dacă nu îi va restitui datoria, îi va mai tăia un deget, apoi o ureche şi tot aşa mai departe.

Deşi Sam l-a rugat disperat să-i dea bucata de deget înapoi, pentru a încerca să o pună la loc la spital, „Tomuţa” a aruncat-o unui câine care era prin curte şi care a mâncat-o.