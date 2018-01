Comemorare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, şi primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat, ieri, la comemorarea a 543 de ani de la bătălia de la Podu Înalt, în judeţul Vaslui. Autorităţile sucevene sunt partenere cu administraţia judeţeană din Vaslui în cadrul Programului Ştefanian, lansat anul trecut în Cetatea de Scaun din Suceava. Gheorghe Flutur şi Ion Lungu au depus coroane de flori la Ansamblul monumental „Podu Înalt” din satul Băcăoani, din judeţul Vaslui.

În discursul său, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a transmis un mesaj de unitate şi a evocat personalitatea marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. „Ştefan ne uneşte din nou. Suntem în anul Centenar şi eu cred că avem nevoie de modele. Şi mă uit, ne uităm, la personalitatea istorică a marelui Ştefan cel Mare, de la care avem multe de învăţat. Şi poate acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de modele şi de unitate”, a spus Gheorghe Flutur. El a amintit că anul trecut, la Suceava a avut loc lansarea Programului Ştefanian, dar şi că după 350 de ani a fost oficiată, pentru prima dată, o slujbă în capela Cetăţii de Scaun a Sucevei. „Anul trecut, în Cetatea Sucevei ne întâlneam tot aşa, judeţele din Moldova, şi mă bucur, dragi colegi, că suntem acum aici. Atunci am lansat Programul Ştefanian şi am făcut slujba de pomenire pentru 72 de domni ai Moldovei în capela Cetăţii, acolo unde s-a slujit pentru prima dată după 350 de ani. Anul acesta am venit să depunem coroane aici la dumneavoastră, la Vaslui, o zonă încărcată de istorie, în semn de omagiu şi respect pentru înaintaşi şi pentru marele Ştefan cel Mare. Avem multe de făcut împreună şi vă îndemn ca anul acesta să organizaţi acţiuni în cadrul Programului Ştefanian”, a declarat şeful administraţiei judeţene.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că va fi lansat şi proiectul „Drumul lui Ştefan cel Mare”, în cadrul căruia vor fi montate indicatoare rutiere către ctitoriile marelui voievod.

Prezent la ceremonia organizată pentru comemorarea a 543 de ani de la bătălia de la Podu Înalt, în judeţul Vaslui, primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat, la rândul său, că „avem datoria să facem cunoscută istoria noastră şi să promovăm imaginea celui mai mare român din toate timpurile, Ştefan cel Mare”.

Delegaţia suceveană de la manifestările din judeţul Vaslui a fost însoţită şi de actorul Marius Rogojinschi care l-a interpretat pe domnitorul Ştefan cel Mare într-un fragment din „Apus de Soare”.