Invitaţie

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, va participa, astăzi, la deschiderea unei şcoli într-un sat din Ucraina, în care populaţia de români e majoritară. Gheorghe Flutur a precizat că a primit invitaţia de a participa la acest eveniment din partea preşedintelui Consiliului Regional Cernăuţi, Ivan Munteanu. Flutur a precizat că noua unitate de învăţământ va fi inaugurată în satul Iordăneşti, în care peste 90% din cei peste 2.000 de locuitori sunt cetăţeni de etnie română. La evenimentul de astăzi vor fi prezenţi şi miniştrii de externe din România şi Ucraina.

Preşedintele CJ Suceava a precizat că la întâlnirea pe care o va avea cu oficialii români şi ucraineni intenţionează să aducă în discuţie opt subiecte importante pentru judeţul Suceava. „Voi vorbi în primul rând despre deschiderea punctelor de frontieră cu Ucraina. Noi am făcut pregătirile, am modernizat drumurile până la frontieră, şi vorbesc aici de punctele de trecere de la Climăuţi, Vicovu de Sus, Ulma şi Izvoarele Sucevei”, a spus Flutur. El a adăugat că un alt subiect va fi cel al forţei de muncă. „Am primit întrebări din partea mai multor investitori dacă pot primi forţă de muncă din Ucraina şi din acest motiv voi aduce în discuţie acest aspect”, a precizat şeful administraţiei judeţene. Gheorghe Flutur a declarat că va relua discuţiile şi pentru punerea în funcţiune a trenului de la Suceava la Cernăuţi, dar şi pentru luarea de măsuri în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere a frontierei Siret – Porubne. Alte subiecte anunţate de Flutur fac referire la demararea proiectelor transfrontaliere, acesta amintind că CJ Suceava are pregătite 13 astfel de proiecte, cu o valoare de 12 milioane de euro, reluarea discuţiilor despre transportul intermodal, pentru preluarea maşinilor de mare tonaj pentru a fi transportate pe calea ferată, dar şi prezentarea proiectului de succes care îl reprezintă parteneriatul de 20 de ani dintre Suceava, Cernăuţi şi Schwaben (Germania). Gheorghe Flutur a subliniat faptul că şi la întâlnirea de astăzi va insista asupra importanţei construirii coridorului rutier de la Marea Baltică la Marea Neagră, prin Cernăuţi şi judeţul Suceava, dar şi a legăturii rutiere între Cernăuţi şi Lvov.