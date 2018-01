Șir de infracțiuni

Un bărbat din Mălini a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni la regimul rutier şi reținut în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava după ce s-ar fi urcat la volan având permisul de conducere suspendat, ar fi acroşat un pieton şi ar fi părăsit locul faptei. Accidentul s-a petrecut luni seară, pe DJ 209A, pe raza comunei Mălini, iar pe timpul cercetărilor poliției la fața locului s-a prezentat o tânără de 25 de ani, soția bărbatului, care a declarat că ea a condus maşina, în timp ce soțul era pasager în autoturism. Din cercetările poliției rezultă însă că aceasta nu a dat declarații reale, iar la volan s-a aflat bărbatul, Mihai Guşă, în vârstă de 31 de ani.

Din cercetările efectuate până acum rezultă că şoferul a lovit cu autoturismul un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Mălini, care se afla pe partea carosabilă, după care a părăsit locul faptei şi a abandonat vehiculul la o distanță de aproximativ 2 kilometri.

Bărbatul de 40 de ani a fost preluat de o ambulanță şi transportat la Spitalul Județean Suceava, cu multiple leziuni grave. El a fost diagnosticat preliminar cu un traumatism cranian acut sever, traumatisme severe la coloana cervicală, la bazin şi în zona abdominală, fractură de gambă şi şoc hemoragic. Leziuni foarte grave aşadar, evoluția victimei fiind incertă.

Cei doi soți au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeie şi de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbat, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mai mult, verificările efectuate în bazele de date au arătat că bărbatul avea permisul suspendat.

În aceste condiții, bărbatul de 31 de ani a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, ”părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției” şi ”conducerea unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat”. În privința alcoolemiei, aceasta este mică, sub limita pentru care se întocmeşte dosar penal.

În urma administrării probatoriului, luni seară, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul poliției județene. Mai mult, acesta urma să fie prezentat de procurorul de caz în fața magistraților de la Judecătoria Fălticeni, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.