Aburii alcoolului

Un apel la 112 dat duminică după-amiază, în jurul orei 16.15, solicita intervenţia unei ambulanţe pentru preluarea unui rănit din localitatea Stulpicani. Cel care a sunat a povestit că fratele său ar fi fost lovit de persoane necunoscute şi a fost tăiat la braţ cu un cuţit şi avea nevoie de prim ajutor. Rănitul a fost preluat de echipajul ambulanţei şi transportat la spitalul din Gura Humorului, însă întâmplarea a trezit interesul poliţiştilor, care au început verificările la locul producerii incidentului.

În urma verificărilor s-a constatat că apelantul la 112 este Antoniu S., care locuieşte fără forme legale în comuna Stulpicani, în casa unei femei din localitate. Cu o zi înainte, la acesta venise fratele său, Tibi Robert C., care locuieşte în comuna Păltinoasa. Cei doi s-au apucat duminică de petrecut şi în urma consumului de alcool fratele apelantului s-a tăiat la mâna stângă cu un ciob de sticlă. Văzând că se apropie noaptea şi nu are cu ce ajunge acasă la Păltinoasa, Tibi Robert C. l-a rugat pe fratele său să apeleze 112, pentru a solicita o ambulanţă la adresa din Stulpicani. Un echipaj al ambulanţei ajuns la adresă l-a preluat pe bărbatul cu tăietura superficială la braţ şi l-a transportat la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările întreprinse de poliţişti nu au relevat existenţa unei agresiuni în urma căreia bărbatul ar fi fost tăiat cu un cuţit. Pe numele celui transportat la spital poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de lovire şi alte violenţe şi se fac în continuare cercetări pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptei.