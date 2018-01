Acţiune umanitară

O frumoasă iniţiativă a proprietarului Mocăniţei Huţulca Bucovina, Georg Hocevar, de a dona încasările trenuleţului din ziua de Bobotează unei tinere din Moldoviţa, aflată în suferinţă, s-a încheiat cu un deznodământ mult aşteptat. Din contravaloarea biletelor vândute sâmbătă şi din donaţiile făcute de oameni pentru Ioana Sorina Amariţei, s-au strâns 10.500 de lei, bani care cu siguranţă îi vor fi de mare ajutor tinerei în tratamentul de recuperare.

O iniţiativă lăudabilă a administratorului Mocăniţei din Moldoviţa, Georg Hocevar

Ideea de a o ajuta financiar pe Ioana Sorina Amariţei, pentru a-şi putea achita terapia de recuperare în urma tragicului accident suferit, i-a aparţinut proprietarului Mocăniţei Huţulca Bucovina din Moldoviţa, Georg Hocevar. În urma discuţiilor purtate cu acesta, în numărul din data de 4 ianuarie a Monitorului de Suceava, anunţam faptul că încasările trenului de linie îngustă din ziua de Bobotează vor fi donate în întregime tinerei din Moldoviţa. Georg Hocevar ne-a destăinuit:„Am fost invitat şi eu la Gala “Top 10 Suceveni" a Monitorului de Suceava din 8 decembrie şi nu am ştiut până atunci de soarta Sorinei. Am rămas foarte impresionat de problemele ei şi de familia fetei şi ne-am hotărât ca noi, cei de la Mocăniţă, care suntem chiar vecini cu ea, trebuie să facem neapărat ceva pentru a o ajuta. Am luat atunci decizia ca în perioada de sărbători, într-o zi să adunăm toate încasările de la Mocăniţă pentru Sorina. Eu am stat acum la capătul liniei de vorbă cu mama Sorinei şi i-am spus că dorinţa mea este ca să ne întâlnim peste doi ani, tot acolo la capătul liniei şi Sorina să stea în picioare lângă noi şi să povestească cu noi. Ar fi o dorinţă care aş vrea foarte mult să se împlinească”.

Turiştii din cele două trenuri pline s-au bucurat de frumuseţea şi pitorescul locurilor

Programul de funcţionare a Mocăniţei în ziua de Bobotează a cuprins două trenuri, care au circulat la orele 10.00 şi 14.00. Mulţi suceveni şi turişti veniţi din întreaga ţară au ajuns sâmbătă dimineaţă în faţa casei de bilete din gara Moldoviţa, de unde şi-au procurat bilete personalizate pentru acţiunea caritabilă în sprijinul îmbunătăţirii stării de sănătate a Sorinei. Pe traseu, cu toţii au fost impresionaţi de frumuseţea locurilor şi de pitorescul micuţului trenuleţ. Stelian Drasleucă, un bărbat venit de pe meleaguri reşiţene, a fost încântat de ce a văzut pe Valea Moldoviţei: „E bine totuşi că vine cineva şi face investiţii aici, la noi, să poată vedea turiştii de pretutindeni ce frumuseţi avem noi în ţară”, iar Roxana, din aceeaşi familie ne-a declarat încântată:„E minunat, îmi place. E pentru prima dată când vin aici şi îmi place, nu mă aşteptam să fie chiar atât de frumos”. Corneliu Şuian, din Rădăuţi, s-a arătat şi el impresionat de frumuseţea căii ferate repusă în funcţiune în ultimii ani: „Da, frumos, o investiţie, o atracţie turistică şi s-a gândit la un lucru foarte bun”.

Gestul umanitar de donaţie a încasărilor i-a impresionat pe turişti

Cei care au circulat sâmbătă cu frumoasele vagoane în miniatură au rămas plăcut surprinşi în acelaşi timp de gestul umanitar făcut de administratorul Mocăniţei. Unii dintre ei s-au informat din presă, însă alţii au aflat la casa de bilete despre sprijinul pe care aveau să îl dea fetei, prin simpla cumpărare a biletelor de călătorie. Suceveanul Viorel Aparaschivei ne-a spus impresionat: „Mi se pare un gest foarte frumos din partea proprietarului, că vrea să ajute această fetiţă şi aş încuraja oricând o asemenea acţiune. Dacă s-ar putea face un site, să putem aduna mai mulţi bani şi de acasă, pentru că este o fată tânără care trebuie să aibă o şansă în viaţă”, iar Lăcrămioara Luchian, tot din oraş, a continuat: „Este bine-venită această acţiune şi mi se pare foarte frumos din partea celor care au deschis linia, să facă aşa ceva. Atunci când a cumpărat soţul biletele, s-a precizat că e vorba de o acţiune în sprijinul unei tinere şi sper să mai fie astfel de acţiuni şi pe viitor”. Elisabeta Hreceniuc, din Suceava, a fost şi ea sensibilizată de iniţiativa luată: „Este un act foarte frumos, mă gândesc că toţi am trebui, într-un fel sau altul, să participăm. Dacă aş fi ştiut mai din timp, aş fi anunţat şi alţi prieteni şi am fi venit împreună, măcar atât putem face, mai ales că avem şi noi copii. Să-i dea Dumnezeu sănătate fetei şi dacă putem să facem acte din astea de caritate, să le facem”.

Încasările celor două trenuri pline cu turişti i-au adus un substanţial sprijin financiar tinerei fete, în ziua de Bobotează

Impresionată şi ea de sprijinul primit şi de implicarea celor din jur, Ioana Sorina Amariţei ne-a spus, emoţionată: „Este un sentiment pe care nu ştiu cum să-l exprim, este o bucurie imensă să văd câtă lume este lângă mine. E un sentiment minunat să ştii că nu eşti singur niciodată. Vreau să îmbunătăţesc ceea ce am început. Momentan încerc să-mi pun nişte obiective mai mici şi să le îndeplinesc pe rând, pe fiecare, pas cu pas”. Sorina şi-a fracturat coloana vertebrală într-un tragic accident rutier petrecut pe 12 iunie 2016, când autoturismul de ocazie în care circula tânăra a fost izbit în plin de un altul scăpat de sub control, care a pătruns pe contrasens. După luni de zile de suferinţă pe patul de spital, Sorina are acum nevoie de o terapie recuperatorie în poziţie verticală, cu roboţi de mobilizare generală, pentru a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. Toate aceste şedinţe de recuperare se fac într-o clinică privată din Târgu Mureş, o serie de 14 zile costând 5.000 de lei.

Sâmbătă după-amiază, după contabilizarea vânzărilor de bilete din timpul zilei de Bobotează, Georg Hocevar ne anunţa că s-a adunat suma de 9.600 lei. La această sumă se adaugă cea de 500 de lei donată de mecanicul Mocăniţei, Nelu Popescu şi 400 de lei, donaţi de Ionuţ Haucă, cel care organizează masa turiştilor la capătul liniei din Argel. Întreaga sumă de 10.500 de lei a fost donată Sorinei, în speranţa că o va ajuta să continue tratamentul extrem de scump, iar din spusele proprietarului Mocăniţei Huţulca Bucovina din Moldoviţa, acţiunile caritabile de acest fel vor continua şi în viitor.