Botezul Domnului

Credincioşii ortodocşi au sărbătorit sâmbătă Boboteaza, o zi în care milioane de români s-au adunat în biserici pentru Sfânta Liturghie şi pentru a lua Agheasma Mare. La Bosanci,sute de credincioşi s-au strâns şi în acest an în curţile bisericilor „Sf. Gheorghe” din centru şi „Adormirea Maicii Domnului” din deal, pentru a participa la slujba de Bobotează şi a lua acasă apa sfinţită.Sfânta Liturghie a început de dimineaţă iar pompierii voluntari au fost prezenţi împărţiţi în două grupe şi îmbrăcaţi de această dată în costumele de gală ale anotimpului cald, având în vedere temperatura ridicată de afară şi având cu ei steagul Societăţii Pompierilor Voluntari din Bosanci, care datează din anul 1893. Ei au un loc aparte în timpul slujbei, având în vedere faptul că sunt cei care ridică în fiecare an altarul cu cruci de gheaţă din curtea bisericii. Este un obicei vechi pe care bosâncenii l-au păstrat cu sfinţenie, chiar dacă în acest an au fost la un pas de a nu-l putea duce la îndeplinire. Dragoş Carp, fostul şef al Formaţiunii de Pompieri Voluntari din Bosanci ne-a povestit: „Tradiţia datează de peste un secol, mai precis o sută şi vreo douăzeci de ani. Este o tradiţie ca urmare a unui eveniment nefericit care s-a abătut asupra satului Bosanci, mai exact un incendiu care a devastat o jumătate de comună. De atunci pompierii voluntari au făcut un legământ ca în fiecare an de Bobotează să confecţioneze aceste cruci de gheaţă care sunt donate bisericilor. În ziua de Bobotează se sfinţeşte apa, se face agheasmă, care se duce în gospodăriile oamenilor în speranţa şi cu rugămintea către Bunul Dumnezeu ca necazurile să nu se abată asupra gospodăriilor, a locuinţelor, în special incendiile”.

Credincioşii au participat la slujba de sfinţire a apei, după care preoţii şi pompierii au purces la procesiuni de sfinţire a instituţiilor din comună

În timpul slujbei din jurul altarelor de gheaţă, în ambianţa cântărilor bisericeşti, preoţii sfinţesc apa din vasele mari şi din cele mici, aduse de acasă de credincioşi. Semnul sfinţirii este dat de preoţi: „Tu însuţi dar, Iubitorule de oameni, Împărate, vino şi acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfinţeşti toate, sfinţeşte şi apa aceasta” iar cântarea specifică marii sărbători a Bobotezei le aduce oamenilor vestea sfinţirii apei de către Mântuitor: „În Iordan botezându-te Tu Doamne”. Preoţii împreună cu pompierii voluntari şi corurile bisericii au plecat apoi în procesiuni pe la instituţiile din comună, cei din parohia „Sf. Gheorghe” pe la cele din centrul comunei, iar cei de la biserica din deal, la troiţă şi la şcoala din aceeaşi zonă a satului. Chiar dacă tradiţia spune că, dacă bate crivăţul în ziua de Bobotează, vor fi roade multe, bosâncenii nu şi-au pierdut speranţa nici de această dată într-un an bun.